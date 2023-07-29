Intel опубликовал отчет за второй квартал 2023 финансового года

Компания Intel сообщила финансовые результаты за второй квартал 2023 финансового года. За отчетный период выручка снизилась на 15%, до $12,9 млрд. Чистая прибыль составила 1,5 млрд. Годом ранее за аналогичный период компания фиксировала убыток в $0,5 млрд.

Рост выручки (на 307%) показало только одно подразделение — Intel Foundry Services (IFS). У всех остальных выручка снизилась. Например, подразделение Client Computing Group (CCG) принесло компании $6,8 млрд, это на 12% меньше показателя годичной давности.

Прогноз Intel по выручке в третьем квартале составляет $12,9-$13,9 млрд.

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