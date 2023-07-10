10 лучших дизайнов для вашего рабочего места

Проект Yanko Design уже на протяжении нескольких лет в рамках проекта YD x KeyShot Inspiration Hub собирает энциклопедию дизайнерских работ, в котором может принять участие любой желающий. Это универсальное пространство для вдохновения, где такие дизайнеры, как вы, могут представить свои впечатляющие проекты и получить награду, чтобы выделиться из толпы и вдохновить единомышленников. Сегодня мы представляем вам несколько самых интересных работ, которые прекрасно вписались бы в ваше рабочее место. Эти уникальные и очень крутые технические концепты призваны мотивировать вас создавать что-то впечатляющее.

The Flexbook

Дизайн Flexbook, разработанный Джонасом Даэнертом (Jonas Daehnert), представляет собой сочетание ноутбука и сэндвича. Он состоит из двух частей, которые соединяются шарниром. Конструкция включает основной корпус с материнской платой, портами и клавиатурой, которая прячется между двумя частями складывающегося экрана. Вы можете использовать Flexbook как традиционный ноутбук или как массивный планшетный компьютер в стиле Wacom Cintiq с 17,8” сенсорным дисплеем с соотношением сторон 4:3.

Умная подставка для ноутбука

Эта элегантная металлическая подставка для ноутбука, разработанная Пак Хен Джуном (Park Hyeon Joon), станет идеальным помощником для вашего ноутбука. Регулируемая конструкция идеально подходит для вашего стола или рабочего места, позволяя размещать, позиционировать и настраивать ноутбук так, как вам удобно, обеспечивая удобство и эффективность работы без ущерба для производительности.

Мышь Dag

Созданная дизайнером Betül эта гладкая и красивая мышь выглядит, как морская раковина! Уникальный манипулятор имеет довольно сложное внутреннее устройство и внешнюю поверхность, украшенную канавками и выступами, которые придают мыши инновационный и привлекательный внешний вид. Это такая мышь, которая добавит дополнительный шарм любому рабочему столу, на котором она находится. И было бы неплохо, чтобы эта мышь стала реальным продуктом.

Динамик DOME

Устройство DOME, разработанное студией One Object Design, представляет собой очаровательный динамик в форме купола с мягкой и дружелюбной формой, который имеет довольно уютную, теплую и успокаивающую привлекательность. Такая форма динамика также способствует объемному распространению звуковых волн.

Концепт мыши Gima

Концепт мыши Gima, разработанный Hizin, довольно интересен и причудлив. Типичные кнопки мыши здесь представлены клавишами клавиатуры! Настоящие механические переключатели были размещены под колпачками клавиш, которые вы можете комбинировать и сочетать с любыми запасными частями от старых клавиатур и которые могут быть у вас дома. Кроме того, эта мышь пытается предложить тот же уровень настройки и гибкости, что и механические клавиатуры.

Серия Logitech Signature

Мышь Logitech Signature — это давно не концепт, но своим дизайном это устройство продолжает радовать глаз пользователей. А семейство элегантных и инновационных мышей, созданных дизайнером Бенджамином Эренбергом (Benjamin Ehrenberg), включает в себя шесть различных мышей с контурной формой, мягким углублением для большого пальца, рабочей областью и резиновыми боковыми выступами, разработанными для обеспечения идеального захвата, позволяющего вашей руке всегда плотно прилегать к устройству. Вы можете выбрать мышь идеального размера для своей руки, с нужным количеством кнопок и функций, необходимых для повседневной работы.

MLNW

Эта мини-клавиатура, названная MLNW, разработана Хэчаном Рю (Haechan Ryu) и представляет собой симпатичную маленькую кнопку со значком сердца, вдохновленным антивоенным лозунгом хиппи 60-х годов прошлого века «make love, not war». Довольно интересно, что мини-клавиатура может вводить только значок сердца и предназначена для распространения любви в Сети, а не ненависти и негатива посредством наших обычных клавиатур.

Кронштейн для монитора МОМО

Кронштейн для монитора MOMO, разработанный студией RAAK Design, представляет собой элегантный компьютерный аксессуар футуристического вида, выполненный в матово-белом цвете. Кронштейн имеет минималистическую форму, подчеркнутую белыми и металлическими бликами. На данный момент дизайн является концептом, но мы хотели бы, чтобы его воплотили в жизнь.

Очиститель воздуха Ryoko

Разработанный Джейкобом Остуйзеном (Jacobus Oosthuizen) инновационный очиститель воздуха Ryoko обладает эстетической привлекательностью. Уникальный узор, отпечатанный на этом очистителе, вдохновлен цветущими растениями и был создан с помощью программного обеспечения Grasshopper 3D Generative Software. Очиститель изготовлен из листового металла, обработанного плазмой, а также оснащен сменными фильтрами HEPA и фильтрами с активированным углем, чтобы обеспечить пользователю чистую окружающую среду.

Наушники The Stingray

Наушники Stingray, разработанные Чунхеком «Хьюго» О (Junhyeok «Hugo» Oh), адаптируются к затылку человека, что делает их довольно эргономичным устройстовм. Они закрывают ваш затылок, предотвращая мигрень и помогая пользователю полностью сосредоточиться на музыке. Наушники спроектированы так, чтобы быть портативными, и их можно быстро сложить, чтобы положить в сумку или карман.