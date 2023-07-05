5K-монитор Samsung ViewFinity S9 для профессионалов выходит на глобальном рынке

Компания Samsung представила на глобальном рынке 5K-монитор ViewFinity S9, ориентированный на профессионалов и творческих людей. Ожидается, что монитор, впервые продемонстрированный на выставке CES 2023 в январе этого года, станет прямым конкурентом Apple Studio Display.

Samsung ViewFinity S9 оснащен 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 5120 × 2880 пикселей (5K), соотношением сторон 16:9 и частотой обновления изображения 60 Hz. Панель получила матовое покрытие, которое уменьшает отражение света и блики. Монитор способен отображать 99% цветовой гаммы DCI-P3. Средняя точность цветопередачи (Delta E ≦ 21) гарантирует правильное воспроизведение цветов даже в сложных зрительных условиях. Есть поддержка HDR600, калибровку цветов можно производить со смартфона через приложение Samsung Smart Calibration.

Устройство поставляется со встроенной веб-камерой 4K SlimFit, а также портами Thunderbolt 4, USB-C, DisplayPort и HDMI. Порт Thunderbolt 4 поддерживает как питание с мощностью до 90 Вт, так и передачу данных до 40 Гбайт/с. По данным Samsung, вариант отлично подходит для подключения как ПК, так и Mac. Поддержка Samsung Smart Hub позволяет использовать монитор в качестве умного телевизора.

Тонкий металлический корпус монитора оснащен подставкой с регулировкой по высоте и возможностью разворота на 90°. Работает устройство на операционной системе Tizen TV OS.

Продажи Samsung ViewFinity S9 в США начнутся в августе по цене $1599.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az