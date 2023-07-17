Acer Iconia Tab M10: 10,1-дюймовый экран и аккумулятор на 6000 мАч за $149

Компания Acer представила новый бюджетный планшет под названием Iconia Tab M10. Особенностями новинки стали большой дисплей и доступная цена.

Устройство получило 10,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 Hz. В основе планшета лежит процессор MediaTek Kompanio 500, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя — 64 или 128 Gb, который можно расширить картой памяти microSD

Гаджет получил аккумулятор на 6000 мАч, основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 5 Мп, два стереодинамика, акселерометр, датчик освещенности и гироскоп. Планшет имеет толщину 8,6 мм и весит 460 гр. В качестве ОС используется Android 12.

Цена Acer Iconia Tab M10 начинается с отметки $149, дата начала продаж будет объявлена позднее.

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