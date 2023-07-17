spot_img
17 июля, 2023
ДомойТехнологииПланшетыAcer Iconia Tab M10: 10,1-дюймовый экран и аккумулятор на 6000 мАч за...

Acer Iconia Tab M10: 10,1-дюймовый экран и аккумулятор на 6000 мАч за $149

Acer Iconia Tab M10

Компания Acer представила новый бюджетный планшет под названием Iconia Tab M10. Особенностями новинки стали большой дисплей и доступная цена.

Acer Iconia Tab M10

Устройство получило 10,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 Hz. В основе планшета лежит процессор MediaTek Kompanio 500, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя — 64 или 128 Gb, который можно расширить картой памяти microSD

Гаджет получил аккумулятор на 6000 мАч, основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 5 Мп, два стереодинамика, акселерометр, датчик освещенности и гироскоп. Планшет имеет толщину 8,6 мм и весит 460 гр. В качестве ОС используется Android 12.

Цена Acer Iconia Tab M10 начинается с отметки $149, дата начала продаж будет объявлена позднее.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
5K-монитор Samsung ViewFinity S9 для профессионалов выходит на глобальном рынке
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,119ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,090ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»