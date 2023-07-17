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17 июля, 2023
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Microsoft и Sony достигли соглашения — Call of Duty останется на PlayStation

Call of Duty

Компании Microsoft и Sony подписали соглашение, по которому гарантируется выход новых игр серии Call of Duty на PlayStation. Об этом рассказал глава Xbox Фил Спенсер.

«Мы рады сообщить, что Microsoft и PlayStation подписали обязывающее соглашение о сохранении игры Call of Duty на PlayStation после приобретения Activision Blizzard. Мы с нетерпением ждем будущего, в котором у игроков во всем мире будет больше возможностей для выбора любимых игр», — написал Спенсер в своем твиттере.

Речь идет о 10-летнем соглашении, которые ранее были предложены Nintendo и другими компаниям.

Напомним, что Sony долгое время открыто выступала против сделки Microsoft и Activision Blizzard. Sony неоднократно заявляла, что опасается, что Microsoft может сделать Call of Duty эксклюзивом для Xbox или даже сорвать выпуск версий игры для PlayStation.

Формально Microsoft уже может закрыть сделку с Activision Blizzard, но есть вероятность, что компании подождут завершения обсуждений с британским регулятором CMA.

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