Samsung представил 5K-монитор ViewFinity S9 для графических дизайнеров и фотографов

Кроме игровых моделей серии Odyssey, компания Samsung Electronics представила новый монитор ViewFinity S9 (S90PC). Новинка предназначена для представителей творческих профессий, таких как графические дизайнеры и фотографы.

Устройство оснащено 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 5120 × 2880 пикселей (5K). Заявлен 99% охват цветовой палитры DCI-P3. Средняя точность цветопередачи (Delta E ≦ 21) гарантирует правильное воспроизведение цветов даже в сложных зрительных условиях. Есть поддержка HDR600, калибровку цветов можно производить со смартфона через приложение Samsung Smart Calibration.

К монитору можно подключать камеры и другие устройства через USB-C и Thunderbolt 4 для быстрой передачи объемных файлов, например, видео высокого разрешения, с устройств хранения на ПК. Монитор оснащен камерой 4K SlimFit для видеоконференций.

Цена и дата выхода монитора Samsung ViewFinity S9 пока не сообщается.

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