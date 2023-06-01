LG выпустил портативный монитор в корпусе из чемодана

На выставке Computex 2023 компания LG представила портативный внешний 27-дюймовый сенсорный дисплей StanbyME Go со встроенным аккумулятором. В корпус встроены динамики мощностью 20 Вт с Dolby Atmos, а сам дисплей поддерживает Dolby Vision. Монитор работает на операционной системе WebOS.

LG StanbyME Go поставляется в комплекте с чехлом в виде чемодана. В верхней части кейса есть ручка для переноски. Экран выдвигается наружу с помощью складной подставки, которая позволяет устанавливать его в вертикальной и горизонтальной ориентации, наклонять в стороны и регулировать высоту до 18 см.

Монитор поддерживает голосовое управление и технологии Apple AirPlay, Miracast и Chromecast для трансляции контента со смартфона. Есть порт HDMI для подключения по кабелю. Одного заряда аккумулятора хватает на три часа работы. В комплекте с устройством идет пульт ДУ.

LG утверждает, что корпус прошел 11 испытаний Министерства обороны США на прочность, гарантируя его устойчивость к низкому давлению, высокой температуре, низкой температуре, пыли, вибрации, соляному туману, ударам и падениям.

Продажи монитора начнутся в Южной Корее 7 июня по цене $884.

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