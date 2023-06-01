Mastercard назначает нового менеджера для Азербайджана

Эмиль Зейналов, который ранее представлял Mastercard в Азербайджане, официально приступает к своей новой должности — Менеджер Mastercard по Азербайджану.

Эмиль Зейналов уже более 6 лет работает в компании Mastercard, где он сыграл ключевую роль в развитии бизнеса и управлении бизнес-отношениями в стране. По словам Авшара Гюрдала, генерального директора Mastercard по Турции и Азербайджану, «Вклад Эмиля Зейналова в наш успех нельзя переоценить. Его глубокое понимание рынка и сильные лидерские навыки сыграли ключевую роль в нашем росте и укреплении позиций в Азербайджане. Мы рады его новому назначению на должность менеджера Mastercard по Азербайджану и полностью уверены в его способности возглавить нашу команду и достичь еще больших успехов».

«Mastercard демонстрирует свое стремление к стратегическому лидерству и непрерывному росту на рынке. Я надеюсь, что мой опыт, и знание отрасли помогут мне претворять в жизнь инициативы нашей компании в области инноваций, развития крепких партнерских отношений и внедрение новых платежных решений в Азербайджане», — отметил Эмиль Зейналов.

Эмиль Зейналов начал свою карьеру в российском Credit Europe Bank. В дальнейшем он занимал различные должности в коммерческих банках Азербайджана.

С 2016 года он представлял компанию Mastercard в Азербайджане.