В Windows 11 появились виджеты для мониторинга CPU, GPU и RAM

Компания Microsoft расширила список виджетов, которые можно установить в операционную систему Windows 11. В предварительной версии приложения Dev Home появился комплект виджетов, позволяющих мониторить уровень загрузки CPU, GPU и RAM, а также температуру компонентов и скорость подключения по Wi-Fi или Ethernet.

Для того чтобы получить виджеты, необходимо загрузить из Microsoft Store приложение Dev Home Preview или скачать установочный файл с GitHub. После этого они появляются в общем разделе виджетов (Win + W) и добавляются кнопкой +.

Пока что виджеты тестируются, поэтому могут пропасть с экрана или перестать обновляться.

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