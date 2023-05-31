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1 июня, 2023
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В Windows 11 появились виджеты для мониторинга CPU, GPU и RAM

Microsoft Windows 11

Компания Microsoft расширила список виджетов, которые можно установить в операционную систему Windows 11. В предварительной версии приложения Dev Home появился комплект виджетов, позволяющих мониторить уровень загрузки CPU, GPU и RAM, а также температуру компонентов и скорость подключения по Wi-Fi или Ethernet.

Для того чтобы получить виджеты, необходимо загрузить из Microsoft Store приложение Dev Home Preview или скачать установочный файл с GitHub. После этого они появляются в общем разделе виджетов (Win + W) и добавляются кнопкой +.

Пока что виджеты тестируются, поэтому могут пропасть с экрана или перестать обновляться.

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