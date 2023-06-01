YouTube, WhatsApp, TikTok: «Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения дети в Азербайджане чаще всего заходят с мобильных устройств

«Лаборатория Касперского» проанализировала, в каких мобильных приложениях дети в Азербайджане проводили больше всего времени с мая 2022-го по апрель 2023 года включительно*. Пальма первенства принадлежала YouTube, его доля составила более трети (36%) от всего объёма времени, проведённого в десяти самых популярных приложениях. Примерно пятую часть (21%) занял WhatsApp и ещё 13% — TikTok. Азербайджанская тройка лидеров совпадает с общемировой.

Также в азербайджанский топ-10 вошли игровые приложения Roblox (8%), Brawl Stars (4%) и PUBG Mobile (1,5%), браузер Chrome (5%), мессенджеры Telegram (2%) и Snapchat (1%), социальная сеть Instagram (7%).

Кроме того, «Лаборатория Касперского» проанализировала, какие типы сайтов посещали азербайджанские дети с мобильных устройств на iOS и Android, и обнаружила, что наиболее высокий интерес у них вызывали мультимедийные развлечения. Согласно анонимизированной статистике** компании, на их долю пришлось 40% всех посещаемых ресурсов. Вторыми по распространённости стали средства интернет-коммуникации, их доля составила 32%. На третьем месте оказались игры: на их долю пришлось около 8%.

Те же три типа ресурсов оказались самыми посещаемыми с настольных компьютеров и ноутбуков, но перевес оказался в сторону мультимедийных развлечений (80%), на долю средств интернет-коммуникации пришлось 12%, а на долю видеоигр — меньше 2%.

Общая мировая статистика поисковых запросов показала, что наиболее часто дети искали на YouTube*** имена блогеров или названия каналов, связанные с развлечениями, челленджами и лайфстайл-видео (19%). На втором месте — мультфильмы, сериалы и аниме (17%), на третьем — музыкальные исполнители и игровые блогеры (более 15%). В топе мультфильмов — «Леди Баг и Супер-Кот», фильмов — «Братья Супер Марио в кино», «Чёрная пантера: Ваканда навеки», «Рок дог 3: Битва за бит».

«Наша статистика подтверждает, что, если ещё несколько лет назад дети в основном использовали для игр компьютеры, то теперь тренд сместился в сторону мобильных гаджетов. Кроме того, в Азербайджане со смартфонов чаще, чем с настольных устройств, дети пытаются заходить на страницы с контентом для взрослых. Мы рекомендуем родителям почаще разговаривать с детьми о мерах безопасности в онлайне, рассказывать о настройках приватности и о том, почему нельзя излишне доверять незнакомцам в сети и принимать за чистую монету заманчивые предложения с выигрышами и лёгким заработком», — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

В помощь родителям компания разработала решение Kaspersky Safe Kids. Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS, Android и iOS. Продукт позволяет родителям быть в курсе того, сколько времени ребёнок проводит в интернете, какие сайты посещает и какие публикации оставляют на его странице в соцсетях. Кроме того, Kaspersky Safe Kids умеет определять текущее местоположение ребёнка благодаря функции геолокации, а функция «Безопасный поиск на YouTube» позволяет оградить его от сомнительного видеоконтента на популярном сайте, дополняя штатные возможности сервиса.

* По данным анонимизированной статистики Kaspersky Safe Kids о количестве часов, проведённых детьми в приложениях на устройствах под управлением Android. За 100% принималась сумма часов, проведённых в десяти самых популярных приложениях, а процентное распределение зависит от количества часов, проведённых в каждом из приложений.

** Данные основаны на анонимизированной статистике защитных компонентов ПО «Лаборатории Касперского» для детской онлайн-безопасности.

*** Анонимизированные данные по поисковым запросам на платформе YouTube. За 100% принят топ-1000 поисковых запросов, собранных с YouTube за период с мая 2022 года по апрель 2023 года включительно. Популярность темы — доля относящихся к ней запросов.