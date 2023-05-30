Redmi Note 12T Pro: качественный дисплей, мощный процессор и емкая АКБ

Бренд Redmi представил среднебюджетный смартфон Redmi Note 12T Pro. Аппарат является наследником прошлогоднего Note 11T Pro. При доступной цене смартфон получил мощный процессор, дисплей с продвинутыми характеристиками и емкую АКБ.

Redmi Note 12T Pro оснащен 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ (395 ppi), соотношением сторон 20.5:9 и переменной частотой обновления от 30 до 144 Hz. Частота дискретизация сенсора составляет 270 Hz. Максимальная яркость достигает 650 нит. Заявлены 10-битная глубина цвета, высокая точность цветопередачи (Delta E ~ 0,44), а также 100% охват DCI-P3, поддержка HDR10, Dolby Vision и сертификация DisplayMate A +. Панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass.

В основе новинки лежит 4-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra, за обработку графики отвечает ускоритель Mali-G610 MC6. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет до 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — до 512 Gb. В состав тройной основной камеры входят 64 Мп главный датчик (OmniVision OV64B, 1/2″, f/1.9), 8 Мп (сверхширокоугольный объектив, Samsung 4H7, f/2.4, угол обзора 120 градусов) и 2 Мп макромодуль (OmniVision OV02B10). Для селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16A1, f/2.4).

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 5080 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт. Также аппарат получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт USB Type-C 2.0, ИК-пульт, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с Dolby Atmos и аудиоразъем 3,5 мм. Есть водозащита по стандарту IP53. Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом MIUI 14. Габариты, вес — 163,64 x 74,29 x 8,87 мм, 200 гр.

Цены: 8/128 Gb — $225, 8/256 Gb — $239, 12/256 Gb — $254, 8/512 Gb — $281. Продажи в Redmi Note 12T Pro в Китае начнутся завтра. Доступные цвета корпуса: белый, черный и голубой.

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