В Международном автосалоне в Шанхае приняло участие около 1000 компаний из 20 стран мира, а в выставочных павильонах было представлено порядка 1500 моделей автомобилей. Выставку посетило около 1 млн. человек.

С 18 по 27 апреля проходил Международный автосалон Auto Shanghai 2023, главной темой которого стало «Вхождение в новую эру автомобильной промышленности». Общая площадь экспозиции, которая была поделена на 12 крытых павильонов, составила порядка 360000 м2. По данным местных специализированных ресурсов, на выставке в этом году китайскими и зарубежными производителями было представлено около 100 новинок, 70 из которых — это электромобили. Сегодня мы познакомим вас с самыми интересными моделями, но сначала немного о самой выставке.

Шанхайская выставка автомобильной индустрии была основана в 1985 году. За годы существования она стала свидетелем не только революционных прорывов в автомобильной индустрии, но и стремительного подъема китайского автопрома, о чем свидетельствует продукция многочисленных местных производителей. С 2015 года автошоу проходит в новом Национальном выставочном центре, крупнейшем подобном комплексе в мире. Шанхайское автошоу стало отражением последних тенденций в развитии мирового автомобилестроения и демонстрирует революционные технологические прорывы в плане электрификации и интеллектуализации продукции автопрома. В этом году особое внимание на выставке было уделено новым высокотехнологичным тенденциям, таким как интеграция в автопром технологий интернета, беспилотного вождения, искусственного интеллекта, облачных и мобильных сервисов.

Интересно, что в этом году компания Tesla отсутствовала в списках участников автосалона, хоть активно принимала участие в Auto Shanghai в последние годы. Но в 2021 году на стенде компании произошел инцидент. Владелица одной из моделей Tesla забралась на крышу демонстрационного автомобиля в знак протеста против неисправности тормозной системы, якобы имеющейся у машин этой марки. Инцидент вызвал большой резонанс в местных социальных сетях на фоне многочисленных сообщений о самовозгораниях и самопроизвольных ускорений автомобилей Tesla, которые произошли за последние несколько лет на дорогах в разных городах Китая.

Mercedes-Maybach представила свой первый электромобиль EQS 680 SUV

В Шанхае состоялась первая фаза мирового дебюта первого полностью электрического транспортного средства марки Mercedes-Maybach. Кроссовер EQS 680 SUV призван привлечь любителей роскоши отделкой интерьера и способностью разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды. Базой для роскошного кроссовера Maybach стал электрический Mercedes-Benz EQS. Кроссовер предлагается в одном из пяти вариантов двухцветного оформления, но по желанию заказчика цвет может быть единым для верхней и нижней частей кузова. Количество дисплеев на передней панели достигает трех штук, но по сравнению с базовым EQS в их оформлении добавлены новые темы. К услугам задних пассажиров не только центральный отсоединяемый планшет, но и встроенные в подголовники передних сидений 11,6” дисплеи. Задние сидения способны раскладываться для обеспечения максимально комфортной позы для седоков, а также оснащены функцией массажа, который предусмотрен и для сидений переднего ряда. Бортовая акустическая система с поддержкой Dolby Atmos предлагает 15 динамиков и эффект присутствия при воспроизведении кинофильмов и музыки. В нише между спинками задних сидений расположился холодильник и емкость для хранения двух фужеров. Говоря о технических характеристиках электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, следует упомянуть о наличии системы полного привода с двумя электродвигателями суммарной мощностью 649 л.с., которые позволяют достигать максимальной скорости в 208 км/ч. На одном заряде кроссовер способен преодолевать до 600 км. На полную зарядку с использованием бортового зарядного устройства мощностью 9,6 kW уйдет почти 13 часов. Цена машины в момент ее поступления в продажу осенью, скорее всего, превысит оценку в 200000 долларов.

Доступный электрический кроссовер XPeng G6

Китайская компания XPeng представила на автошоу модель G6 в популярном сейчас формате кросс-купе. Построенная на новой платформе SEPA 2.0 машина поступит в Китае в продажу в середине этого года по цене от 30000 до 44000 долларов. Система активной помощи водителю XNGP должна снабдить XPeng G6 стандартным минимумом электронных ассистентов в движении. О технических характеристиках XPeng G6 известно не так много, но использование платформы SEPA 2.0 обеспечит ей высокую жесткость кузова на кручение в сочетании с уменьшенной за счет использования алюминиевых элементов массой. На одном заряде G6 способен проехать до 750 км, а его бортовая сеть рассчитана на напряжение 800 W. Приборная панель электромобиля включает 15” дисплей.

Aito M9 с начинкой от Huawei

Бренд Aito представил электрокроссовер премиум-класса под названием Aito M9. Новинка обзавелась прочным кузовом, пневмоподвеской и продвинутой электроникой Huawei, включая систему помощи в вождении ADS 2.0 с новой прошивкой HarmonyOS 4. Кузов электромобиля на 80% состоит из прочного алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии. Внутри располагается три ряда сидений с электрической регулировкой, полностью ровный пол без ступеней, а также большой 75” проекционный дисплей AR-HUD и программная платформа нового поколения HarmonyOS 4 Smart Cockpit. В фарах используются цифровые проекционные модули Huawei XPIXEL с двойным отражением и матричная интерактивная система Starlight. Выпуск Aito M9 запланирован на IV квартал текущего года. Цена автомобиля составит от 72000 до 87000 долларов.

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 9 с запасом хода в 1400 км

В рамках Шанхайского автосалона состоялась мировая премьера нового автомобиля Chery Tiggo 9. Новинка выполнена в формате гибридного кроссовера C-DM с запасом хода 1400 км и средним расходом топлива 4,2 л на 100 км. Новый Chery Tiggo 9 оснащен 2-литровым двигателем Kunpeng Power TGDI с максимальной мощностью 254 л.с. и 390 Нм в связке с электромотором, а также 3-ступенчатой коробкой передач DHT. Отмечается, что автомобиль получит систему полного привода Super Hybrid Drive, за счет чего сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч всего за 4,26 секунды. Внешне Chery Tiggo 9 напоминает обычную одноименную версию, однако пара лючков по обеим сторонам крыльев выдает в нем подзаряжаемую гибридную машину. Спереди на массивном бампере автомобиля имеется массивная решетка радиатора, сбоку заметны большие колесные арки в цвет кузову, а на дверях установлены выдвижные ручки. В салоне автомобиля компания разместила моноблок из двух экранов, который работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155, а на смену физическим кнопкам пришли виртуальные. В частности, сенсорное управление реализовано на рулевом колесе и центральном тоннеле.

Гибридный седан Chery Arrizo Star с запасом хода в 1500 км

Компания Chery удивила гостей шоу новым концептуальным автомобилем Arrizo Star. Это гибридный седан с футуристичным дизайном, способный без остановки проехать свыше 1500 км. Производитель не стал пока раскрывать практически никаких технических характеристик, кроме предполагаемого запаса хода. По имеющейся информации, автомобиль построен на базе гибридной установки C-DM с двигателем ACTECO шестого поколения с тепловой эффективностью 46,2%. Указывается, что автомобиль может разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды, а расход топлива составляет 3,8 л на 100 км. Ожидается, что серийная версия Chery Arrizo Star будет представлена уже в следующем году.

Полностью электрический Maserati Grecale Folgore

В рамках Шанхайского автосалона состоялась премьера нового Maserati Grecale Folgore — первого полностью электрического кроссовера итальянского бренда. А вместе с ним на азиатском рынке представили купе Maserati GranTurismo, которое выпускается как с двигателем внутреннего сгорания, так и с электрической трансмиссией. Новый Maserati Grecale Folgore оборудован электрической системой мощностью свыше 500 л.с. и 800 Нм, а также аккумулятором емкостью 105 кВт ч, который должен обеспечить новинке впечатляющую автономность. Максимальная скорость новинки на электрической тяге превысит 200 км/ч. Стоит подчеркнуть, что электрификации модельной гаммы отведена ключевая роль в будущем компании Maserati. Уже к 2025 году у всех моделей итальянской марки будет электрическая модификация, а к 2030 году Maserati полностью откажется от машин с классическим мотором и будет выпускать только электрические автомобили.

Передовой кроссовер Volvo EX90 Excellence

Компания Volvo привезла на автосалон в Шанхае только одну премьеру, но это самая роскошная и дорогая машина во всей линейке. Кроссовер Volvo EX90 Excellence имеет четырехместный салон повышенного комфорта. Но «заряженная» модификация электрической модели EX90 оказалась проще, чем предыдущая подобная модель. Главная потеря — это стеклянная перегородка, отделяющая верхнюю часть салона от багажника. У нового кроссовера оставили только нижнюю часть перегородки, в которой установлен холодильник, пишет Центральная Служба Новостей. Скромнее стал и центральный бокс между задними креслами. В нем по-прежнему есть мини-бар с местами для бокалов, но раскладные столики убрали. Кроме того, исчезли отдельные дисплеи для задних пассажиров. Раздельные задние сиденья получили электропривод, обогрев и вибромассаж, но вентиляции нет. Также установлены развитая контурная подсветка интерьера и аудиосистема Bowers & Wilkins. А снаружи версия Excellence отличается от базовых EX90 только оригинальными 22” дисками и опционной двухцветной окраской кузова. Техническая составляющая аналогична версии Twin Motor Performance: два электродвигателя выдают 517 л.с., полного заряда аккумулятора емкостью 111 кВт ч должно хватить на 650 км по циклу CLTC.

Polestar 4 с NVIDIA Drive, 15,4” дисплеем и электрохромным панорамным люком

Шведская компания Polestar презентовала компактный электрический купе-кроссовер Polestar 4. Производитель сделал большой упор на необычные дизайнерские решения, вроде огромной стеклянной крыши, способной менять степень прозрачности, и отсутствие зеркала заднего вида. В компании заявляют, что это самый быстрый серийный автомобиль бренда на данный момент. До 100 км/ч он разгоняется за 3,8 секунды при максимальной мощности в 544 л.с. Автомобиль будет доступен как с одним мотором на задних колесах, так и с двумя моторами и полным приводом. Общий запас хода превышает 480 километров, при этом в полноприводной версии будет возможность отключать передний электродвигатель, что позволит увеличить дальность хода. Перед водителем располагается 10,2” приборная панель, на которой отображается скорость, режим езды, заряд батареи и транспортные средства вокруг. Имеется также 14,7” проекционный дисплей со специальным «снежным» режимом, улучшающим видимость информации. Между водителем и передним пассажиром находится большой 15,4” сенсорный экран с альбомной ориентацией для управления всеми мультимедийными функциями. Он работает на Android Automotive OS и позволяет использовать приложения и игры из Google Play. Polestar отказалась от использования традиционного зеркала заднего вида. Вместо этого на крыше находятся камеры высокого разрешения. Практически вся крыша выполнена из электрохромного стекла, способного менять степень своей прозрачности. В автомобиле используется аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками общей мощностью 1400 W. Polestar 4 построена на платформе NVIDIA Drive, отвечающей за обработку данных со всех датчиков для усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS). В стандартную комплектацию входят 12 камер, 12 ультразвуковых датчиков и один LiDAR. В салоне находится камера наблюдения за водителем, но в компании уверяют, что она не записывает видео, а только передает данные, связанные с движением глаз и поворотом головы, для оповещения об усталости или отвлечении от дороги. Релиз электромобиля ожидается в 2024 году, а его цена будет стартовать от 60000 долларов.

MG Cyberster появится в Европе в 2024 году

В прошлом британская Марка MG, сейчас входящая в структуры китайского концерна SAIC, представила в Шанхае серийный электрокар Cyberster. Это компактный родстер с тканевым верхом и несколькими вариантами силовых установок. Cyberster получит два мотора на 544 л.с., а самая доступная его версия с одним двигателем располагает мотором мощностью 314 л.с. Электрокар стал конвейерным воплощением эффектного концепта с тем же названием, который MG представила в 2021 году. Серийный Cyberster выглядит несколько проще, но сохранил агрессивный силуэт, развитые бамперы и необычную светотехнику. Кроме того, родстер оснастили подъемными дверями в стиле Lamborghini. Динамические характеристики пока не разглашаются, но предполагается, что самый мощный Cyberster сможет ускоряться до 100 км/ч примерно за 3 секунды.

HiPhi Y — электрокроссовер с 7 дверями

Китайская компания Human Horizons показала электрический вседорожник HiPhi Y. На рынок вседорожник выйдет с двумя силовыми установками и батареями, обеспечивающими запас хода до 810 километров по циклу CLTC. Как и старшая модель, новинка может считаться 7-дверной. Если передние двери у HiPhi Y традиционные, то над вторым рядом имеются откидывающиеся вверх панели крыши. Передняя часть салона электрокара отличается несколькими огромными экранами. На подиуме компания представила вариант кроссовера со сплошным задним диваном, но не исключено, у HiPhi Y будет версия и с раздельными задними креслами. В базовом исполнении кроссовер получит только один двигатель на 336 л.с., а более мощная версия располагает двумя электромоторами совокупной мощностью 504 л.с. В зависимости от конфигурации HiPhi Y сможет проезжать без подзарядки 560, 765 или 810 километров.

Марка Hongqi показала роскошный кроссовер без руля

Компания Hongqi обозначила собственное будущее с помощью концепт-кара E-LS. Выглядит он как большой кроссовер, но при этом является полноценным беспилотником, так как лишен даже руля. Серийный вседорожник по следам концепта появится только в 2025 году. Кузов выполнен в необычно мягкой стилистике, отдаленно напоминающей Bentley Bentayga, головная оптика похожа на ювелирную инкрустацию, а задние фонари представляют собой многоярусные горизонтальные вставки. Задние двери кроссовера открываются, как в моделях Rolls-Royce, против хода движения, облегчая доступ ко второму ряду сидений. Несмотря на обилие свободного места, предназначен он только для двух пассажиров, для которых здесь установлены индивидуальные кресла. Помимо них салон Hongqi E-LS располагает еще только одним посадочным местом в передней части перед передней панелью с огромным экраном. По всей видимости, в нем должен сидеть оператор, отдающий команды навигационной системе. Hongqi E-LS задуман полностью беспилотным, поэтому привычных органов управления у кроссовера нет.

Denza N7 за 6 часов после дебюта в Шанхае собрал 5367 заказов

Электрический кроссовер Denza N7 был рассекречен в прошлом месяце. Однако прием заказов на него открыли в момент публичной демонстрации машины на Шанхайском автосалоне. И всего за 6 часов компания получила 5367 заявок от потенциальных покупателей. Вне зависимости от того, какая батарея установлена на машине, она является частью силовой структуры кузова. Это увеличивает его жесткость и снижает массу, позволяя отказаться от отдельных усиливающих элементов. В базовой комплектации в Denza N7 один электромотор мощностью 313 л.с., а в дорогой версии ставится второй, с которым общая отдача доходит до 530 л.с. Denza N7 использует при работе адаптивного круиз-контроля лидар, а аудиосистему, в состав которой входят 16 динамиков, 4 из которых установлены на потолке, поставляет премиальная, но неизвестная в автомобильном мире французская фирма Devialet. Denza N7 — это вторая модель нового бренда Denza, совместного предприятия BYD и Mercedes-Benz. По слухам, автомобиль будет стоить от 50000 до 70000 долларов.

Концепт Nissan Arizon с голосовым помощником Eporo

Компания Nissan представила концептуальный вседорожник Arizon. Помимо необычной внешности он отличается оригинальным оформлением интерьера и продвинутым голосовым помощником Eporo, способным имитировать человеческий разговор. Распашные двери открывают доступ в минималистичный салон с большим экраном и рулем-штурвалом. Крыша получила возможность автоматического затемнения. Под материалы отделки, как и снаружи, интегрированы светодиоды фоновой подсветки, которые позволяют с помощью разных режимов работы расслабиться или взбодриться. Технологии, использованные при разработке Eporo, с высокой долей вероятности появятся и на серийных моделях. Сам кроссовер также базируется на серийной платформе CMF EV, но о его конвейерных перспективах Nissan не сообщает. С другой стороны, компания планирует до конца десятилетия вывести на рынок до 27 электрифицированных моделей. Соответственно, линейку Nissan может пополнить и электрический вседорожник на базе представленного концепта.

Электрокроссовер Lexus RZ подготовили к бездорожью

Компания Lexus показала на автосалоне в Шанхае внедорожную модификацию электрического RZ 450e. Концепт RZ Outdoor призван продемонстрировать возможности компании по адаптации своих машин к разным потребностям покупателей. В передней части электрокара появились специально разработанный бампер и крупные противотуманные фары, сзади — фаркоп и багажник для велоси-педов, а на крыше установлена дополнительная световая балка. Нижняя часть кузова Lexus RZ по периметру покрыта устойчивой к царапинам краской. Днище кроссовера защитили металлическими накладками. Силовая установка Lexus RZ никаких изменений не претерпела. Это два двигателя, развивающие в совокупности 313 л.с. Без подзарядки вседорожник проедет до 450 км.

BMW представила свой самый мощный электромобиль BMW i7 M70 xDrive

Компания BMW представила в Шанхае полноразмерный электрический седан 7-й серии BMW i7 M70 xDrive, который стал самым мощным электромобилем в ассортименте баварского автоконцерна. Новинка обладает высокой мощностью, очень быстро разгоняется и способна перемещаться со скоростью до 250 км/ч. BMW i7 M70 имеет два электродвигателя, систему полного привода (AWD), обладает крутящим моментом до 1100 Нм и мощностью в 660 л.с. Двигатель задней оси, в частности, имеет удельную мощность 2,41 кВт/кг, что делает его самым динамичным электродвигателем в портфолио BMW. BMW i7 M70 может разгоняться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, когда включен режим «M» или функция «M Sport Boost». Обладая аккумулятором емкостью 101,7 кВт ч электрический седан может проехать от 488 до 560 км согласно циклу WLTP. Режим производительности у i7 M70 увеличивает расстояние примерно на 15-25%, однако максимальная скорость электромобиля здесь ограничена 90 км/ч, а климат-контроль будет отключен. Впервые BMW i7 M70 будет оснащен уникальной подсветкой вокруг решетки радиатора. BMW i7 M70 также станет одной из первых моделей бренда с обновленной операционной системой BMW 8.5, предлагающей новый домашний экран и функции быстрого выбора.

Электрокар Hongqi E001 с запасом хода до 800 км

В рамках Шанхайского автосалона состоялась премьера электроседана Hongqi E001 — первого автомобиля бренда Hongqi New Energy Vehicle (NEV). Новинка построена на новой платформе FME, предназначенной для электромобилей, и доступна в двух версиях — с дальностью хода 600 и 800 км. Hongqi E001 оснащен двумя моторами суммарной мощностью 455 kW и крутящим моментом 756 Нм. Как отмечают в компании, электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. В салоне электромобиля установлен изогнутый дисплей с 6” приборной панелью и 15,5” основной экран. Аккумулятор автомобиля изготовлен с применением технологии Cell-to-Pack. Батарея поддерживает беспроводную зарядку, а заменить ее можно всего за 60 секунд. Сообщается, что в дополнение к существующим двум версиям производитель также работает над моделью с запасом хода в 1000 км.

Новейший концепт Lancia Pu+ra HPE

Компания Lancia, последние десятилетия пребывавшая в упадке, представила концепт Pu+ra HPE, который, по словам представителей марки, предопределит ее будущее на ближайшие годы. Концепт основан на Stratos, клиновидном раллийном автомобиле 1971 года, разработанном Bertone, который до сих пор выглядит футуристическим. В концепте используются кресла с ярко-желтой обивкой, тонкий центральный тоннель с прямоугольными физическими кнопками и некий круглый элемент, который компания описывает как подобие журнального столика. Обивка для сидений изготовлена при участии итальянского производителя мебели Cassina. Участие мебельщиков объясняется желанием Lancia сделать салон концепта по-домашнему уютным. Концепт стал автомобильным воплощением ранее представленной скульптуры Pu+Ra, который дал представление о новой стилистике дизайна Lancia. Первой серийной моделью перезапущенного бренда станет хэтчбек Ypsilon нового поколения. Его переведут на электротягу, и с этого момента Lancia планирует выводить на рынок только электромобили.

Volkswagen показал сразу 3 электрических кроссовера

Компания Volkswagen Group представила на Шанхайском автосалоне сразу три электрических кроссовера под марками Volkswagen, Skoda и Audi. Концепт-кар Volkswagen I.D. Crozz создан на перспективной модульной платформе для электромобилей, которая ранее использовалась для других концептов марки. Volkswagen I.D. Crozz оснащен двумя электромоторами: передние колеса вращает двигатель мощностью 102 л.с, а на задней оси установлен агрегат мощностью 204 л.с. Аккумуляторная батарея емкостью 83 кВт·ч, расположенная под полом, должна обеспечивать запас хода в 500 км. Концепт-кар Skoda Vision E по конструкции полностью аналогичен Volkswagen I.D. Crozz, но у этой версии свой дизайн, оригинальный интерьер с несколькими дисплеями на передней панели, а также система управления бортовой электроникой при помощи жестов и нишами в дверях для беспроводной подзарядки смартфонов. Еще один концептуальный электрический кроссовер — Audi E-Tron Sportback. Эта машина построена на серийной платформе, общей с моделями Q5 и Q7, имеет интересный дизайн со своеобразной декоративной рамкой на передке и покатой линией крыши.

Два новых электрических кроссовера от Toyota

Компания Toyota представила на Шанхайском автосалоне два новых концепта серии bZ. Это кроссоверы, ориентированные на разную аудиторию — молодежь и семейных покупателей. В серийные электрокары прототипы перевоплотятся уже в 2024 году, но продавать именно эти модели Toyota пока рассчитывает только в Китае. Вседорожник Toyota bZ Sport Crossover представляет собой нечто среднее между традиционным хот-хэтчем и кроссовером. Он предназначен для любителей активного образа жизни и динамичной езды. Кроме того, Toyota заявляет о неких новых функциях, ориентированных, прежде всего, на молодежь, и обещает дать возможность развивать электрокар даже после покупки. Toyota bZ FlexSpace предназначен для семейных пар с детьми или покупателей, предпочитающих практичность и простор. Для них разработчики предусмотрят функциональный интерьер, повышенный запас хода и различные нововведения в области безопасности. Производством спортивного электрокара Toyota займется в рамках СП с китайским концерном BYD, а bZ FlexSpace станет серийным при поддержке компании GAC.

Дизайнерские капсулы для беспилотных автомобилей от Citroën

Китайское подразделение марки Citroën представило беспилотные капсулы с уникальными дизайнами, которые призваны создать пассажирам особую атмосферу в поездке. Подобная концепция от Citroën получила название Urban Collectif. Первый вариант можно условно назвать уютным. «Хрустальный» корпус стоит на имитирующем камень основании и снабжен пробковым поясом. На крыше предусмотрена клумба с растениями. Второй вариант — «тусовочный». Сине-фиолетовая подсветка создает атмосферу ночного города или клуба, а полукруглый диван как бы объединяет пассажиров. В их распоряжении есть подвешенный к потолку микрофон, большой 4К-дисплей и функция караоке. Третья капсула имитирует уличное кафе, когда двое сидят лицом друг к другу за столиком.