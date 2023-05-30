MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad – игровой ноутбук с Core i9-13980HX и RTX 4070

На выставку Computex 2023 компания MSI привезла специальную версию флагманского игрового ноутбука Raider GE78 HX с приставкой Smart Touchpad в названии.

Ноутбук оснащен 17-дюймовым 4K-дисплеем с частотой обновления 240 Hz. Устройство будет доступно только в одной конфигурации: с процессором Intel Core i9-13980HX, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 Gb оперативной памятью DDR5 и SSD-накопителем объемом 2 Tb.

Особенностью модели стала дополнительная сенсорная панель Smart Touchpad с программируемыми клавишами и быстрым доступом к часто используемым функциям Windows. Кроме того, ее можно использовать для регулировки яркости экрана и громкости. С помощью соответствующего ПО можно назначить определенные функции отдельным сенсорным кнопкам.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Smart Touchpad можно отключить с помощью отдельной клавиши, или перевести в умный режим работы, который автоматически скрывает панель, если она не используется, и активирует ее при касании.

Ноутбук MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad появится в продаже на европейском рынке в июне по цене €3599.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az