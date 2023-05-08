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10 мая, 2023
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Представлены smart-телевизоры Motorola Envision TV по цене от $122

Motorola Envision

Компания Motorola представила новую линейку smart-телевизоров Envision TV. В серию вошли три модели с 32-, 43- и 55-дюймовыми экранами.

32-дюймовая модель предлагается с HD разрешением, 43-дюймовая доступна в версиях с экранами разрешениями FHD и 4K, а 55-дюймовая версия — с разрешением 4K. Телевизоры разрешением HD и FHD имеют пиковую яркость 270 кд/м2, а модель 4K — 330 кд/м2.

Телевизоры Motorola Envision оснащены четырехъядерным процессором MediaTek с 1 Gb ОЗУ у моделей разрешением HD и FHD и 2 Gb ОЗУ у 4K-модели. Все устройства оснащены 8 Gb встроенной флеш-памяти и работают под управлением Android TV 11.

В оснащение новинок также входят модули Wi-Fi и Bluetooth, три порта HDMI, два порта USB, Ethernet и 20-ваттные динамики.

Цены на Motorola Envision TV в Индии составляют от $122 до $391.

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