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10 мая, 2023
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Крупный турнир The International 2023 по Dota 2 пройдет в октябре в Сиэтле

The International 2023

Компания Valve объявила, что крупный турнир The International 2023 по Dota 2 впервые с 2017 года пройдет в Сиэтле, в октябре этого года. Стадион Climate Pledge Arena должен вместить рекордное количество зрителей.

Традиционно в рамках мероприятия будут разыграны самые большие призовые фонды среди подобных соревнований. Основные игры турнира пройдут с 27 по 29 октября, а до этого будет «Дорога на The International». 14 октября начнется групповой этап, за которым последует плей-офф.

В Climate Pledge Arena, ранее известная как KeyArena, Valve проводила The International с 2014 по 2017 годы. В 2018 году компания приняла решение о переносе самого престижного турнира по Dota 2 на Rogers Arena в Ванкувере, что было обусловлено началом длительной реконструкции KeyArena. В последние годы Valve также проводила The International в Китае, Румынии и Сингапуре. В 2020 году турнир должен был состояться в Швеции, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Подробнее о мероприятии Valve расскажет в ближайшие недели.

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