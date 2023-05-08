Broadcom планирует ежегодно выделять $2 млрд. на развитие продуктов и услуг VMware

Broadcom Inc., намерена ежегодно выделять $2 млрд. на развитие экосистемы VMware, в том числе на исследования и разработку продуктов и сервисов. Об этом сообщил глава компании Хок Тан (Hock Tan).

Поглощение разработчика программного обеспечения для виртуализации VMware компанией Broadcom вызвало опасения у европейского регулятора, в том числе, по поводу того, что Broadcom урежет финансирование VMware и повысит цены, как это уже произошло с CA Technologies и Symantec. Вследствие этого компания решила убедить регулятора в обратном.

«Расширяя нашу мультиоблачную стратегию, мы будем инвестировать в расширение программного стека VMware для запуска и управления рабочими нагрузками в частных и публичных облаках так, что любое предприятие сможет легко, безопасно и беспрепятственно разворачивать рабочие нагрузки локально или на любой облачной платформе», — заявил Хок Тан.

Также он отметил, что компании должны иметь возможность переносить запускаемые в частном облаке рабочие нагрузки VMware в публичное облако, не переделывая приложения и «не беспокоясь о том, что они будут привязаны к провайдерам публичных облаков». Правильное сочетание технологий вычислений, хранения и сетевой виртуализации позволит предприятиям создавать собственные программно-определяемые ЦОД следующего поколения.

Еврокомиссия проинформировала Broadcom об имеющихся возражениях по поводу ее сделки с VMware, указав, что она может привести к ограничению конкуренцию в отношении поставок HBA-адаптеров FC, «заблокировав оборудование конкурентов», «отсрочив или ухудшив» их доступ к продуктам VMware для виртуализации. ЕС установил крайний срок для принятия решения по поводу сделки — 21 июня.

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