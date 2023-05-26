Представлена беззеркальная камера Fujifilm X-S20

Компания Fujifilm дополнила свою X-серию беззеркальных фотоаппаратов с матрицей APS-C новой моделью X-S20. Камера оснащена процессором пятого поколения от старших моделей X-H2 и X-T5, и 26-Мп сенсором от камеры X-S10. Компания оценила новую камеру X-S20 в $1299. Fujifilm также сообщила о выпуске нового приложения X, избавленного от проблем предыдущей версии.

Камера X-S20 получила встроенную систему стабилизации изображения на семь ступеней экспозиции, новую систему автофокусировки с отслеживанием объекта с режимом приоритета продукта для фокусировки на предметах, поднесённых к камере. Камера поддерживает потоковую трансляцию видео в разрешении 4K, а время автономной работы увеличено более чем вдвое по сравнению с X-S10. Большая рукоятка и продуманное расположение кнопок призваны улучшить эргономику. X-S20 ограничена только одним слотом для SD-карты стандарта UHS-II.

Видеоблоггерам адресован режим Vlog с упрощёнными сенсорными элементами управления, а функция фоновой расфокусировки автоматически устанавливает объектив на самую широкую диафрагму одним касанием. Размер электронного видоискателя не имеет большого значения для видеоблоггеров, но может показаться недостаточно крупным для тех, кто носит очки и предпочитает пользоваться видоискателем.

X-S20 выглядит достаточно привлекательно для ограниченных в бюджете пользователей, которым в первую очередь требуется съёмка качественного видео. Камера обеспечивает запись с разрешением 4K при 60 FPS и 10-бит цветом 4:2:2 с профилем F-Log2. Максимальное разрешение видео в формате Apple ProRes составляет 6.2K.

Одновременно с X-S20 представлен сверхширокоугольный объектив XF 8mm f/3.5R WR стоимостью $799. Новый объектив стал самым широкоугольным объективом с фиксированным фокусным расстоянием для системы X (эквивалентно фокусному расстоянию 12 мм в полнокадровом формате 35 мм). Это довольно компактный объектив, устойчивый к атмосферным воздействиям. Fujifilm уверяет, что новый объектив идеально подходит для астрофотографии.

Камера X-S20 и объектив XF 8mm f/3.5R WR должны появиться в продаже 29 июня.