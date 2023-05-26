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26 мая, 2023
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NVIDIA объявила результаты за первый квартал 2024 финансового года

NVIDIA

Компания NVIDIA опубликовала финансовый отчет по итогам первого квартала 2024 финансового года, который закончился у нее 30 апреля.

За отчетный период выручка компании снизилась на 13%, до $7,2 млрд. Чистая прибыль составила $2 млрд – рост на 26%.

Подразделение Data Center показало рост выручки с $3,75 до $4,28 млрд. по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это единственное крупное подразделение, выручка которого выросла. Игровые продукты принесли компании $2,24 млрд. против $3,62 млрд. годом ранее.

В текущем квартале NVIDIA планирует выручить $11 млрд. Аналитики Wall Street прогнозируют выручку в размере $7,2 млрд.

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