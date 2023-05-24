Представлен планшет iQOO Pad

Помимо флагманских смартфонов Neo 8 и Neo 8 Pro, компания iQOO представила свой первый планшетный компьютер iQOO Pad. Устройство нельзя назвать полноценной новинкой, это фактически Vivo Pad 2 с только одним изменением. Вместо процессора MediaTek Dimensity 9000 применяется Dimensity 9000+ с чуть более высокими частотами. Все остальные технические характеристики совпадают.

iQOO Pad оснащен IPS-дисплеем диагональю 12,1 дюймов с разрешением 2800×1968 пикселей, соотношением сторон 7:5, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 600 нит. Частота дискретизации составляет 180 Hz, для стилуса – 240 Hz. Экран поддерживает HDR10 и на 100% охватывает цветовой стандарт DCI-P3.

Устройство получило 12 Gb оперативной памяти LPDDR5 и встроенную память UFS 3.1 — 128, 256 или 512 Gb. Планшет получил три камеры: фронтальную на 8 Мп (Hynix Hi-846), основной сенсор на 13 Мп (Hi-1336) и 2 Мп модуль для макросъемки (OmniVision OV02B10).

Аккумулятор емкостью 10000 мА ч поддерживает зарядку мощностью 44 Вт. Также планшет получил поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, модуль NFC, GPS, порт USB-C и 6 стереодинамиков. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. В качестве операционной системы выступает Android 13 с интерфейсом OriginOS 3.

Цены на планшет: 8/128 Gb — $370, 8/256 Gb — $410, 12/256 Gb — $455, 12/512 Gb — $495. В продажу в Китае iQOO Pad поступит 31 мая.

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