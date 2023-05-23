Представлены флагманские смартфоны iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro

Компания iQOO представила в Китае новые флагманские смартфоны iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro. Устройства получили топовую начинку. Обе модели получили плоский AMOLED-экран от BOE с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2800 х 1260 пикселей (452 ppi), соотношением сторон 20:9, адаптивной частотой обновления 144 Hz и частотой сенсорного слоя 1200 Hz. Частота ШИМ – 2160 Hz. Пиковая яркостью достигает 1300 нит. Есть поддержка HDR10+.

iQOO Neo 8 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 730. Есть выделенный чип обработки изображений Vivo V1+. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 или 512 Gb. Основная камера двойная: 50 Мп (Sony GN5, 1/1,57″, f/1.88, OIS) и 2 Мп (боке). Возможна запись видео 8K. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Samsung S5K3P9, 1/3.1″, f/2.45) расположена в отверстии по центру экрана.

iQOO Neo 8 Pro стал первым в мире смартфоном на новейшем процессоре MediaTek Dimensity 9200+. Это самое мощное решение на Android-рынке: в AnTuTu чип набрал 1 363 206 баллов — больше, чем любой другой смартфон на Snapdragon 8 Gen 2. Предусмотрена улучшенная система жидкостного охлаждения — смартфон получил испарительную камеру площадью 5002 мм2 — она на 25% больше испарительной камеры iQOO Neo 7. Графика — Mali-G715. Также есть выделенный чип обработки изображений Vivo V1+. Объем ОЗУ LPDDR5X составляет 16 Gb, ПЗУ UFS 4.0 – 256 или 512 Gb. В основную камеру входят датчики на 50 Мп (Sony IMX866VCS, 1/1,56″, f/1.88, OIS) и 8 Мп (широкоугольная, OmniVision OV08D10, 1/4.40″, f/2.2). Также возможна запись видео 8K. Фронтальная камера такая же, как у базовой модели.

В оснащение обеих моделей входят аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (на 75% аппарат заряжается за 15 мин), поддержка 5G, Wi-Fi 6 (у Pro-версии Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, стереодинамики, ИК-порт, вибромотор (2 у Pro-версии) и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Программная платформа — Android 13 с интерфейсом OriginOS 3. Габариты составляют 164,72 x 77,0 x 8,36/8,53 мм (стекло, кожа). Вес iQOO Neo 8 — 194,6 гр (стекло), 189,5 гр (кожа). Вес iQOO Neo 8 Pro — 196,3 гр (стекло), 192,3 гр (кожа).

Цены на смартфоны: iQOO Neo 8 – от $354, iQOO Neo 8 Pro – от $467. На прилавки модели поступят 31 мая в трех цветовых решениях: бирюзовом и черном из матового стекла и красном из эко-кожи.

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