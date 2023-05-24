Canon представила EOS R100 с сенсором APS-C и байонетом RF

Компания Canon представила EOS R100 – 24 Мр беззеркальную камеру с сенсором APS-C и байонетом RF с самой низкой рекомендованной розничной ценой в своей линейке. Новинка получила относительно скромный блок OLED EVF с разрешением 2,36 Мр. Слот для SD-карт поддерживает только карты UHS-I. Задний экран фиксированный, а сенсорного экрана нет. R100 также использует только один диск управления вдоль указательного пальца, потеряла задний джойстик и, как и другие камеры EOS R начального уровня, не имеет IBIS. В камере используется один механический затвор с задней шторкой, что позволило внедрить более легкией и менее дорогой затвор. Но камера получила ограничение в скорости серийной съемки камеры до 3,5 кадра в секунду с Servo AF или 6,5 кадра в секунду с One-Shot AF.

Цена Canon EOS R100 в комплектации body составляет 480 долларов. За 600 долларов в комплекте с камерой поставляется объектив RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM, а в 830 долларов оценен комплект с объективом RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM.