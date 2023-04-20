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20 апреля, 2023
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Представлен планшет Vivo Pad 2: 12,1” дисплей 2,8К и 6 динамиков за 350 долларов

Vivo Pad 2

Вместе со складными смартфонами X Fold2 и X Flip компания Vivo представила планшет Vivo Pad 2. При цене от 350 долларов он составит конкуренцию представленному пару дней назад Xiaomi Pad 6 Pro.

Vivo Pad 2 базируется на процессоре MediaTek Dimensity 9000. Также устройство получило оперативную памятью LPDDR5 и встроенную память UFS 3.1. Новинка оснащена 12,1” IPS-дисплеем с разрешением 2800х1968 пикселей, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 600 кд/м2. Экран поддерживает HDR10.

Фронтальная камера устройства получила 8 Мр датчик, а основная камера представлена 13 и 2 Мр сенсорами. Аккумулятор емкостью 10000 мА ч поддерживает зарядку мощностью 44 W. В конфигурации устройства есть модули NFC и Wi-Fi 6, а также 6 динамиков. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. В качестве операционной системы выступает Android 13 с интерфейсом OriginOS 3.

Vivo Pad 2 доступен в четырех конфигурациях: 8/128 Gb по цене в 350 долларов, 8/256 Gb — 410 долларов, 12/256 Gb — 450 долларов и 12/512 Gb — 495 долларов.

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