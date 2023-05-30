MSI представил новые бизнес-ноутбуки

Компания MSI представила на выставке Computex 2023 новые бизнес-ноутбуки: обновленный Prestige 16 Studio Evo, Commercial 14 с повышенным уровнем безопасности и Creator Z17 HX Studio для создателей контента.

Обновленный Prestige 16 Studio Evo выполнен в корпусе из магниево-алюминиевого сплава, благодаря чему его вес составляет 1,5 кг. Ноутбук оснащен 16-дюймовым дисплеем, в нем используются новейшие процессоры Intel Core, опционально доступны дискретные видеокарты GeForce RTX 40-й серии. Устройство имеет сертификацию Intel Evo, NVIDIA Studio и награду Red Dot Product Design 2023. Емкость встроенного аккумулятора составляет 99 Втч, есть поддержка быстрой зарядки Power Delivery 3.1 мощностью 140 Вт. Для быстрой передачи данных предусмотрен Thunderbolt 4. Цены производитель не назвал.

Creator Z17 HX Studio оборудован сенсорным 17-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560х1600 пикселей, процессорами Intel Core 13-го поколения, вплоть до Core i9 HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, до RTX 4070 c 8 Gb памяти GDDR6, до 64 Gn оперативной памяти DDR5-5600, слотом M.2 SSD с поддержкой NVMe PCIe Gen5, аккумулятором на 90 Втч и портами Thunderbolt 4. Вес ноутбука составляет 2,49 кг. Цена начинается от $2999.

Серия ноутбуков Commercial 14 ориентирована на корпоративный сектор за счет повышенной защиты персональных данных. Устройство оснащено модулем NFC и встроенным сканером смарт-карт, что обеспечивает дополнительный уровень аутентификации личности. О технических характеристиках ноутбука ничего не сообщается. Отмечается экологичность ноутбука, панель клавиатуры изготовлена из переработанного материала PCR, а упаковка более чем на 90% состоит из переработанной бумаги.

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