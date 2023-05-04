Motorola Edge 40: Dimensity 8020, 50 Мп камера с OIS и защита IP68

Компания Motorola представила новый смартфон Edge 40. Модель является более доступной версией флагмана Edge 40 Pro, выпущенного в прошлом месяце. Аппарат оснащен изогнутым 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и частотой сенсорного слоя 360 Hz. Пиковая яркость достигает 1200 нит. Есть поддержка HDR10+.

В основе устройства лежит новый процессор MediaTek Dimensity 8020, выполненный по 6-нм техпроцессу. Motorola Edge 40 доступен в единственной модификации с 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 на 256 Gb.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (1/1.5 дюйма, f/1.4, OIS) и 13 Мп (сверхширокоугольный объектив, f/2.2). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (автофокус, f/2.4). Камеры могут снимать видео в режиме [email protected]

За питание устройства отвечает аккумуляторная батарея на 4400 мАч. Есть поддержка проводной быстрой зарядки на 68 Вт (блок питания идет в комплекте) и беспроводной на 15 Вт. Кроме того, есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и защита от воды и пыли по стандарту IP68. Габариты составляют 158.4 x 72 x 7, вес – 171 гр.

Motorola Edge 40 уже поступил в продажу в Европе по цене €550. Вскоре он появится и в других регионах. Смартфон будет доступен в четырех цветах корпуса: черном, зеленом, красном и синем. В случае первых трех расцветок задняя крышка имеет покрытие из экокожи, а в синем используется акрил.

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