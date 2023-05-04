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4 мая, 2023
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Ninebot LC2: самобалансирующийся электрический самокат с внедорожными шинами

Ninebot LC2

Компания Segway представила самобалансирующийся самокат Ninebot LC2, ориентированный на пользователей, которым важна хорошая проходим Он ость в сочетании с высокой маневренностью. Самокат получил прочный металлический каркас, 10.5-дюймовые эластичные внедорожные шины, светочувствительные адаптивные фары, передние габаритные огни, а также задние RGB-фонари.

Кроме того, Ninebot LC2 оснащен продвинутой системой управления, которая по заявлению производителя, использует самообучающиеся алгоритмы, учитывающие показания встроенных датчиков, обеспечивая точное и плавное управление даже на высокой скорости. Электросамокат способен разгоняться до 14 км/ч и преодолевать до 20 км на одном заряде аккумулятора. Полная зарядка осуществляется за 2 часа.

Электросамокат поддерживает три режима движения (безопасный, режим новичка и спортивный). Он оснащен системой безопасности, останавливающей электродвигатель при падении.

Ninebot LC2 поступит в продажу в Китае 10 мая по цене ориентировочно $232.

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