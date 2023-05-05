Анонсирована Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Modus Games анонсировал Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – новую часть хитовой серии конца 80-х. Проектом занимается студия Secret Base.

В трейлере можно увидеть обновленных главных героев Билли и Джимми, а также игровой процесс. Сюжет рассказывает о юности братьев «Двойной дракон». Будут как знакомые фанатам враги, так и новые персонажи. Действия будут происходить в антураже руин Нью-Йорка после ядерной войны. Пиксельная стилистика отсылается к классическим играм серии.

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Главной особенностью игры станут rogue-lite элементы. С помощью собранных жетонов открываются дополнительные персонажи с уникальными способностями. После выполнения задания можно купить улучшения, а сэкономленные деньги потратить на возрождение.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch этим летом.

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