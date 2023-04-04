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4 апреля, 2023
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Представлен флагманский смартфон Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Pro

Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Edge 40 Pro. Модель получила ряд технических улучшений по сравнению с предшественником Edge 30 Pro.

Motorola Edge 40 Pro оснащен экраном pOLED диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 165 Hz. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Motorola Edge 40 Pro

Смартфон получил новейшую флагманскую платформу Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость флеш-памяти – 256 или 512 Gb. В основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (f/1.8), 50 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2) и 12 Мп, (телеобъектив, f/1.6, 2-кратный оптический зум). Фронтальная камера разрешением 60 Мп (f/2.2).

За питание отвечает аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки на 125 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 5 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и Moto Spatial Sound (пространственный звук) и защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP68. На смартфон установлена операционная система Android 13. Габариты составляют 161,16 x 74 x 8,59 мм, весит устройство 199 гр.

Motorola Edge 40 Pro будет доступен в Европе по цене от €900, продажи начнутся в ближайшее время.

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