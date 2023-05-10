Huawei P60 Pro и Mate X3 получили глобальные версии

Компания Huawei объявила о начале продаж флагманского смартфона P60 Pro и складного Mate X3 за пределами домашнего рынка. Оба устройства работают под управлением Android 13 с пользовательским интерфейсом EMUI 13.1 и предлагают собственный магазин приложений AppGallery.

Huawei P60 Pro уже доступен для предзаказа на территории Европы в двух конфигурациях: 8/256 Gb за €1200 и 12/256 Gb за €1400. В розничных магазинах смартфон появится 22 мая. Покупателям будут доступны две расцветки корпуса: черная матовая и белая с задней крышкой, выполненной по особой технологии Rococo Pearl.

Huawei Mate X3 появится в продаже в Европе 22 мая, а в Великобритании — 26 мая. Смартфон будет предложен в единственной конфигурации 12/512 Gb за €2200. Он будет доступен в двух цветовых решениях: черном со стеклянной матовой задней панелью и темно-зеленом с крышкой из искусственной кожи.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az