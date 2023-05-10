Apple представила приложения Final Cut Pro и Logic Pro для iPad

Компания Apple представила приложения Final Cut Pro и Logic Pro для планшетов iPad, которые ранее были доступны только на компьютерах Mac. Приложения получили новый интерфейс, адаптированный под сенсорные дисплеи.

Видеоредактор Final Cut Pro поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, позволяя пользователям писать текст прямо поверх видеоконтента. Пользователи iPad Pro на чипе Apple M2 смогут просматривать отснятый материал.

В приложении появился новый режим Pro Camera. С его помощью можно снимать видео в портретной или альбомной ориентации, а также вручную управлять такими настройками, как фокус, экспозиция и баланс белого. Пользователям iPad стала доступна широкая библиотека семплов. В ней собраны элементы графики, различных эффектов и звуков: HDR-фоны, настраиваемые анимированные узоры и профессиональные саундтреки.

Аудиоредактор Logic Pro также получил поддержку Apple Pencil. Приложение получило новый звуковой обозреватель, отображающий все доступные инструментальные пресеты и семплы. Пользователь может прослушать любой звук перед его загрузкой в проект. С помощью Multi-Touch создатели контента могут играть на инструментах, выбранных из обширной коллекции, а новый инструмент Sample Alchemy предоставляет дополнительные возможности работы с семплами. Есть режим профессионального микширования.

В Logic Pro разработчики выделяют Beat Breaker — модуль для преобразования времени и высоты тона, Quick Sampler для преобразования звуковых семплов в совершенно новые инструменты и Step Sequencer для создания паттернов ударных, басовых партий и мелодий. Drum Machine Designer позволяет создавать кастомные ударные установки, а с помощью Live Loops пользователи могут черпать вдохновение и быстро создавать аранжировки. Экспортировать готовые композиции, а также отдельные фрагменты аудиодорожек можно в различные аудиоформаты со сжатием и без него.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Оба приложения будут доступны по подписке за $4,99 в месяц или $49 в год, начиная с 23 мая. Для каждого приложения действует бесплатный пробный период на месяц. Отмечается, что приложения поддерживают перенос файлов в рамках экосистемы Apple, что позволит быстро продолжить работу на другом устройстве. Заявлена поддержка Magic Keyboard и Smart Keyboard Folio.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az