Huawei P60, P60 Pro и P60 Pro Art –флагманские смартфоны с двусторонней спутниковой связью

Компания Huawei сегодня представила флагманские смартфоны серии P60. Линейка включает в себя три модели: P60, P60 Pro и P60 Art. Смартфоны получили поддержку двусторонней спутниковой связи.

Все модели оснащены одинаковым дисплеем. Это изогнутый 10-битный OLED-экран с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2700 х 1200 пикселей и кадровой частотой 1-120 Hz (LTPO). Частота сенсорного слоя составляет 300 Hz, частота регулировки ШИМ — 1440 Hz. Экраны сертифицированы TUV Rheinland, защиту обеспечивает сверхпрочное стекло Kunlun.

В основе смартфонов лежит 4-нм процессор Snapdragon 8+ Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 730.

Основная камера P60: 48 Мп (переменная диафрагма f/1.4-4.0), 13 Мп (широкоугольная, Sony IMX688, f/2.2) и 12 Мп (перископ, f/3.4, OIS, оптический зум 5х, цифровой зум 100х).

P60 Pro: 48 Мп (переменная диафрагма f/1.4-4.0), 13 Мп (широкоугольная, Sony IMX688, f/2.2) и 48 Мп (перископ, f/2.1, OIS (матричный), оптический зум 3.5х, цифровой зум 200х). Перископ-модуль P60 Pro примечателен тем, что первым в индустрии получил стабилизацию методом матричного сдвига. В нем применяется светосильная диафрагма f/2.1, поэтому снимки, выглядят яркими и насыщенными.

P60 Pro Art: своей формой блок камеры напоминает обточенный водой морской камень, а волны вокруг него имитируют воду. Основной модуль и перископ такие же, как у модели P60 Pro, но в модуле с широкоугольным объективом установлен 40 Мп сенсор.

За обработку изображений отвечает массив технологий и фильтров Huawei, объединенных под брендом XMAGE. Предельное разрешение записи видео 4K, есть замедленная съемка до 960 fps/240 fps. Все модели получили одинаковую фронтальную камеру разрешением 13 Мп (f/2.4).

Huawei P60 и P60 Pro получили аккумулятор емкостью 4815 мА·ч. P60 поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную 50 Вт. P60 Pro — проводную зарядку мощностью 88 Вт, беспроводную 50 Вт и реверсивную 7,5 Вт. P60 Pro Art получил увеличенную до 5100 мА·ч емкость аккумулятора (88 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 7,5 Вт). В комплект поставок смартфонов входит соответствующий блок питания с двумя портами: USB-A и USB-C.

В оснащение устройств также входят поддержка 4G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS (обмен текстовыми данными через спутники Beidou), NFC и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Корпус защищен в соответствии со стандартом IP68. Габариты составляют 161 x 74,5 x 8,3 мм, вес – 197 гр. (P60), 200 гр (P60 Pro), 206 гр. (P60 Pro Art). Предустановлена Harmony OS 3.1.

Цены на смартфоны:

Huawei P60 – 8/128 Gb – $660, 8/256 Gb – $730, 8/512 Gb – $880;

Huawei P60 Pro — 8/256 Gb – $1025, 8/512 Gb – $1170;

Huawei P60 Pro Art — 8/512 Gb – $1305; 8 Gb/1 Tb — $1595.

Набор расцветок на P60 и P60 Pro: белая, пурпурная, зеленая и черная. P60 Pro Art: синяя и золотая. Продажи в Китае стартуют 30 марта.

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