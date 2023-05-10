Ремейк System Shock выйдет на PC 30 мая

Prime Matter и Nightdive Studios объявили, что полноценный ремейк культового шутера System Shock, выпущенного в 1994 году, ушел «на золото».

С момента своего анонса в 2016 году ремейк пережил множество переносов. Теперь экшен полностью готов к релизу и еще одного переноса быть не должно. System Shock выйдет 30 мая в 19:00 по бакинскому времени только на PC (Steam, GOG, EGS). Консольные версии должны появиться позже, но точной даты пока что нет.

Разработчики обещают, что игроки «получат потрясающе точное воссоздание классического шутера». Ремейк System Shock сочетает в себе культовый геймплей с совершенно новой графикой, обновленными элементами управления, переработанным интерфейсом, а также новыми звуками и музыкой. Обещают новых врагов, улучшение игрового процесса, переработанную систему взлома и интуитивные новые боевые возможности с жестокой системой расчленения. Игроки также столкнутся с ловушками, головоломками и секретами на пути к тому, чтобы победить систему искусственного интеллекта SHODAN, который стремится захватить власть над Землей.

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