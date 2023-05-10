spot_img
11 мая, 2023
ДомойSoftwareИгрыРемейк System Shock выйдет на PC 30 мая

Ремейк System Shock выйдет на PC 30 мая

System Shock

Prime Matter и Nightdive Studios объявили, что полноценный ремейк культового шутера System Shock, выпущенного в 1994 году, ушел «на золото».

С момента своего анонса в 2016 году ремейк пережил множество переносов. Теперь экшен полностью готов к релизу и еще одного переноса быть не должно. System Shock выйдет 30 мая в 19:00 по бакинскому времени только на PC (Steam, GOG, EGS). Консольные версии должны появиться позже, но точной даты пока что нет.

Разработчики обещают, что игроки «получат потрясающе точное воссоздание классического шутера». Ремейк System Shock сочетает в себе культовый геймплей с совершенно новой графикой, обновленными элементами управления, переработанным интерфейсом, а также новыми звуками и музыкой. Обещают новых врагов, улучшение игрового процесса, переработанную систему взлома и интуитивные новые боевые возможности с жестокой системой расчленения. Игроки также столкнутся с ловушками, головоломками и секретами на пути к тому, чтобы победить систему искусственного интеллекта SHODAN, который стремится захватить власть над Землей.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Huawei P60 Pro и Mate X3 получили глобальные версии
Следующая статья
В WhatsApp Web появится функция редактирования отправленных сообщений
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,127ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,103ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»