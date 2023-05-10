В Twitter будут доступны аудио и видеозвонки, а также обмен зашифрованными сообщениями

Глава Twitter Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что платформа получит возможность обмена зашифрованными сообщениями, а также осуществление голосовых и видеовызовов без использования телефонного номера.

«Скоро будет голосовой и видеочат от вашего имени к любому на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал Маск.

Функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в соответствие с другими приложениями для социальных сетей, которые имеют аналогичные функции.

Возможность прямого обмена зашифрованными сообщениями с другими людьми будет доступна в Twitter уже сегодня, 10 мая. При этом Маск не стал уточнять, будут ли шифроваться голосовые и видеозвонки.

Кроме того, в начале этой недели, было объявлено, что администрация социальной сети будет удалять и архивировать учетные записи, которые были неактивны в течение нескольких лет.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az