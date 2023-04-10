Xiaomi представила беспроводные наушники в виде очков

Компания Xiaomi представила беспроводные наушники необычного дизайна. Модель, под названием Mijia Smart Audio Glasses, выполнена в форме солнцезащитных очков. В них есть объемное звучание, технология шумоподавления, возможность подключения к двум устройствам одновременно и вызов голосового помощника. Кроме того, имеется опция выбора дизайна аксессуара. Звук из динамиков слышит только пользователь.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses весят всего 38,1 гр. и доступны в пяти разных дизайнах, отличающихся формой оправы. Стекло в них может быть, как прозрачное, так и затемненное. Используется запатентованный компанией шарнир, предусмотрена возможность смены дужек. Заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP54.

В наушниках можно не только слушать музыку, но также совершать телефонные звонки, подключив их к смартфону по Bluetooth. Встроенного аккумулятора хватает на 7 ч. беспрерывного разговора по телефону, 10 ч. воспроизведения музыки, 22 ч. в смешанном режиме.

Цена аудиоочков Xiaomi составляет $130.

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