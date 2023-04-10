IDC: мировые поставки ПК в первом квартале 2023 года упали на 29%

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчет по глобальному рынку персональных компьютеров за первый квартал 2023 года.

За минувший квартал мировые поставки традиционных ПК, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, сократились на 29% по сравнению с результатом за аналогичный период 2022 года. Всего за первый квартал было поставлено 56,9 млн. устройств.

По словам представителей IDC, на спрос в сегменте ПК продолжают негативно влиять избыточные складские запасы готовой продукции и ухудшающаяся макроэкономическая обстановка. Компания Apple (-40,5%) сильнее всех сократила объемы поставок ПК.

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