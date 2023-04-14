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14 апреля, 2023
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В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры – Mordhau и Second Extinction

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает Mordhau и Second Extinction. Обе игры можно забрать до 20 апреля 20:00 по бакинскому времени.

Mordhau – это многопользовательский средневековый экшен, в котором игрокам необходимо создать собственного персонажа для участия в масштабных битвах, доступных в нескольких режимах.

Second Extinction — кооперативный шутер от первого лица. Главная цель игры — освободить Землю от нашествия мутировавших динозавров.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут игра про исследование океана Beyond Blue и атмосферное приключение Never Alone.

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