В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры – Mordhau и Second Extinction

Epic Games Store бесплатно отдает Mordhau и Second Extinction. Обе игры можно забрать до 20 апреля 20:00 по бакинскому времени.

Mordhau – это многопользовательский средневековый экшен, в котором игрокам необходимо создать собственного персонажа для участия в масштабных битвах, доступных в нескольких режимах.

Second Extinction — кооперативный шутер от первого лица. Главная цель игры — освободить Землю от нашествия мутировавших динозавров.



На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут игра про исследование океана Beyond Blue и атмосферное приключение Never Alone.

