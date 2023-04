Twitter запустил новые функции для подписчиков Blue

Компания Twitter запустила новые функции для платных подписчиков Blue. С сегодняшнего дня они могут публиковать твиты объемом до 10 тыс. символов. Кроме того, публикации можно форматировать жирным шрифтом или курсивом.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.

Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…

— Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023