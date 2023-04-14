Honor MagicBook 14 (2023): экран 14,2″, Intel Core i5 и графика на выбор

Компания Honor представила в Китае ноутбук MagicBook 14 (2023). Устройство оборудовано экраном с диагональю 14,2 дюйма, разрешением 2520 х 1680 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Максимальное значение яркости — 460 кд/м2. Заявлены охват 100% цветового пространства sRGB, возможность отображения 1,07 млрд. цветов и сертификация на соответствие требованиям к низкому уровню синего света.

В основе ноутбука лежит 12-ядерный процессор Intel Core i5-13500H со встроенной графикой. В качестве опции предлагается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость NVMe-накопителя — 512 Gb или 1 Tb.

Аккумулятор емкостью 75 Вт·ч с поддержкой 100-ваттной зарядки, благодаря технологии оптимизации энергопотребления Turbo 2.0, обеспечивает до 15 часов автономной работы. Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два порта USB Type-C, один USB Type-A, видеовыход HDMI 2.1, 3.5-мм разъем для наушников, веб-камера (720p), два динамика и микрофона. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания.

Цена ноутбука Honor MagicBook 14 (2023) за версию с накопителем на 512 Gb составляет $737, вариант с SSD объемом 1 Tb — $770. Топовая модель с дискретной графикой RTX 3050 будет предложена покупателям за $945. Дата появления ноутбука на глобальном рынке пока не объявлена.

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