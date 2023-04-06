spot_img
7 апреля, 2023
ДомойSoftwareИгрыВ Counter-Strike 2 появится поддержка технологии Nvidia Reflex

В Counter-Strike 2 появится поддержка технологии Nvidia Reflex

Counter-Strike 2

В Counter-Strike 2 появится поддержка технологии Nvidia Reflex, которая снижает задержку между вводом команды и выводом изображения на экран компьютера. Функция будет работать на видеокартах серии GeForce GTX 900 и новее.

Nvidia опубликовала слайд, на котором показан эффект от работы Reflex. Больше всего от функции выиграют обладатели старых видеокарт.

На ПК с GTX 1060 и Intel Core i9-12900K при разрешении 1440p в Counter-Strike 2 задержка снизиться с 26 до 17 мс. При использовании RTX 3060 — с 16 до 11 мс, а с пока еще не представленной RTX 4070 — с 10 до 8 мс. Ожидается, что RTX 4070 представят 12 апреля, а продажи стартуют на день позже. Согласно утечкам, адаптер получит 5888 ядер CUDA, 12 Gb памяти GDDR6X и 192-разрядную шину. Цена составит ориентировочно $600.

После добавления Nvidia Reflex в Counter-Strike 2 большинство популярных соревновательных шутеров будут поддерживать эту технологию. Она уже работает в таких играх, как Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и Valorant.

Напомним, релиз Counter-Strike 2 состоится этим летом. Пока игра доступна в рамках закрытого теста.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Meta представила нейросеть SAM, которая может распознавать любые объекты на изображениях
Следующая статья
Epic Games Store бесплатно отдает Dying Light Enhanced Edition и shapez
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,137ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,111ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»