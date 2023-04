В Counter-Strike 2 появится поддержка технологии Nvidia Reflex, которая снижает задержку между вводом команды и выводом изображения на экран компьютера. Функция будет работать на видеокартах серии GeForce GTX 900 и новее.

Nvidia опубликовала слайд, на котором показан эффект от работы Reflex. Больше всего от функции выиграют обладатели старых видеокарт.

На ПК с GTX 1060 и Intel Core i9-12900K при разрешении 1440p в Counter-Strike 2 задержка снизиться с 26 до 17 мс. При использовании RTX 3060 — с 16 до 11 мс, а с пока еще не представленной RTX 4070 — с 10 до 8 мс. Ожидается, что RTX 4070 представят 12 апреля, а продажи стартуют на день позже. Согласно утечкам, адаптер получит 5888 ядер CUDA, 12 Gb памяти GDDR6X и 192-разрядную шину. Цена составит ориентировочно $600.

После добавления Nvidia Reflex в Counter-Strike 2 большинство популярных соревновательных шутеров будут поддерживать эту технологию. Она уже работает в таких играх, как Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и Valorant.

Напомним, релиз Counter-Strike 2 состоится этим летом. Пока игра доступна в рамках закрытого теста.

