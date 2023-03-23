Valve анонсировала Counter-Strike 2 — игра выйдет летом 2023 года

Компания Valve анонсировала мультиплеерный шутер от первого лица Counter-Strike 2. Игра выйдет на ПК этим летом.

Counter-Strike 2, представляющая собой бесплатное улучшение CS:GO, разрабатывается на движке Source 2. В Valve назвали Counter-Strike 2 «крупнейшим техническим скачком в истории серии, обеспечивающим игру новыми возможностями и контентом на годы вперед».

Были продемонстрированы ролики, которые наглядно показывают улучшения в игровом процессе. Разработчики отмечают, что все предметы из CS:GO станут доступны в Counter-Strike 2 и «станут красивее» за счет движка Source 2. Значительно улучшатся и различные визуальные эффекты, а также пользовательский интерфейс.

Обновление карт

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В Counter-Strike 2 карты делятся на три категории: не претерпевшие серьезных изменений эталонные (например, Dust II), улучшенные за счет инструментов Source 2 (Nuke) и воссозданные с нуля (Overpass). Новый движок позволил улучшить освещение, эффекты и текстуры. Кроме того, инструменты Source 2 и функции рендеринга Valve предоставит сообществу моддеров.

Подтиковая структура

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Подтиковая структура будет основой Counter-Strike 2. Передвижение, стрельба и броски гранат в игре не зависят от частоты обновления сервера. Подтиковая структура позволяет серверу Counter-Strike 2 мгновенно фиксировать, когда игрок сделал шаг, совершил выстрел или бросил гранату, не привязывая действие к тикрейту. В результате и движения, и стрельба стали более отзывчивыми, а гранаты всегда летят по одинаковой траектории.

Дымовые гранаты

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Для дымовых гранат теперь используются динамические объемные частицы, которые взаимодействуют с окружением и реагируют на свет, выстрелы и взрывы. Пули и гранаты разгоняют дым, расширяя завесу или ненадолго рассеивая ее. Как заявляют в Valve, это открывает дополнительный простор для тактики. Дым будет расходиться через открытые двери и выбитые окна, спускаться и подниматься по лестницам, тянуться по коридорам и смешиваться с дымом от других гранат.

Визуальные эффекты

Значительно улучшатся и различные визуальные эффекты — от взрывов, огня, вспышек от выстрела, попаданий и рассечения воздуха пулями. Пятна крови в обновленной игре совпадают с направлением выстрела и высыхают со временем, а места попадания пуль видно издалека. Также был обновлен пользовательский интерфейс.

Ограниченное бета-тестирование уже началось. Компания опубликовала ответы на частые вопросы об ограниченном тестировании на своем сайте.

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