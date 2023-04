Meta представила нейросеть SAM, которая может распознавать любые объекты на изображениях

Компания Meta представила модель искусственного интеллекта SAM (Segment Anything Model). Нейросеть обучена распознавать любые объекты на изображениях. По словам разработчика, модель располагает самым объемным набором описаний к картинкам среди всех аналогов.

Today we're releasing the Segment Anything Model (SAM) — a step toward the first foundation model for image segmentation.

SAM is capable of one-click segmentation of any object from any photo or video + zero-shot transfer to other segmentation tasks ➡️ https://t.co/qYUoePrWVi pic.twitter.com/zX4Rxb5Yfo

— Meta AI (@MetaAI) April 5, 2023