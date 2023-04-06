Epic Games Store бесплатно отдает Dying Light Enhanced Edition и shapez

В Epic Games Store началась раздача Dying Light Enhanced Edition и shapez. Обе игры можно забрать до 13 апреля 20:00 по бакинскому времени.

Dying Light Enhanced Edition — это расширенное издание зомби-экшена от польской студии Techland, в которое помимо основной игры входит сюжетное дополнение The Following и мелкие DLC.

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shapez — головоломка, в которой игрокам предстоит заниматься строительством фабрик по производству геометрических фигур.

На следующей неделе в Epic Games Store начнется раздача средневекового экшена Mordhau и экшена про динозавров Second Extinction.

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