В Баку прошел офлайн саммит с Evido – партнером Meta по продажам

Недавно компания Meta провела мероприятие, на котором познакомила своего нового партнера по продажам Evido с бизнес-сообществом Азербайджана. Для участников встреча стала приятной возможностью вживую послушать о последних обновлениях рекламных платформ Facebook и Instagram и лично задать вопросы экспертам Meta и Evido. В случае, если вы не смогли присутствовать на мероприятии, мы предлагаем наглядно посмотреть, как оно прошло.

В прошлом месяце Meta организовала мероприятие для делового сообщества Азербайджана, представив своего авторизованного партнера по продажам (ASP) в этом регионе — Evido. Мероприятие проходило в Бакинском Конгресс Центре и стало уникальной возможностью узнать из первых уст о технологиях Meta и трендах, которые можно будет использовать в рекламе для повышения бизнес-результатов в 2023 году. Представители Meta и Evido лично встретились с участниками мероприятия.

Meta запускает программу ASP на быстро развивающихся рынках с внушающими перспективами роста. Эта программа направлена на помощь с размещением рекламы на платформах Facebook и Instagram. Авторизованные партнеры по продажам Meta обладают необходимыми знаниями в рекламных технологиях и опытом их внедрения на локальных рынках. Это обученные и сертифицированные эксперты, которые предоставляют консультационные услуги без дополнительных комиссий.

На мероприятии присутствовали более 200 маркетологов, директоров по маркетингу и владельцев бизнеса. За 5 часов успели обсудить:

Экономические возможности, открывающиеся для бизнеса в Азербайджане с помощью Meta ASP;

Конкретные кейсы участников;

Последние обновления в рекламе Meta.

Участники мероприятия высоко оценили его и получили бесценный опыт благодаря возможности пообщаться с другими профессионалами и обсудить последние тенденции и инновации в отрасли.

Если вы не смогли посетить мероприятие, записывайтесь на консультацию — мы подробно расскажем о том, что такое Evido и как мы, Meta ASP, можем помочь вашему бизнесу улучшить и упростить работу с digital-рекламой. Следите за новостями об обновлениях Meta от Evido!

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