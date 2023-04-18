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18 апреля, 2023
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Представлен роскошный полностью электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS 2024

Mercedes-Maybach EQS 2024

Компания Mercedes-Benz представила на Шанхайском автосалоне полностью электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS 2024-го модельного года. Машина не только роскошная, но и очень быстрая. От 0 до 96 км/ч она разгоняется за 4,1 сек.

Mercedes-Maybach EQS 2024

Как и другие модели Maybach, Mercedes-Maybach EQS680 2024 года выпускается в двухцветном варианте исполнения кузова. Покупателям доступны два варианта колесных дисков: 21-дюймовые предлагаются в стандартной комплектации, а 22-дюймовые — опционально.

Mercedes-Maybach EQS 2024

У Mercedes-Maybach EQS 2024 внутри стоит электродвигатель мощностью 658 л.с. с крутящим моментом 950 нм. Мощность зарядки составляет 200 кВт. Запас хода равен 598 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Подвеска пневматическая.

Имеются электропривод сидений, подогрев, вентиляция и массаж (спины и даже икр). Предусмотрены подстаканники с подогревом, четыре порта USB-C, два порта HDMI. Диагонали дисплеев, расположенных за передними сиденьями, составляют по 11,6 дюйма.

Производить Mercedes-Maybach EQS 2024 будут на заводе Mercedes в Алабаме (США). Цены и сроки выхода внедорожника на рынок не озвучены. Предположительно, стартовая цена составит около $200 000.

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