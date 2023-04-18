Adobe начнет внедрять ИИ в свое ПО для редактирования видео

Компания Adobe планирует в этом году начать внедрение новых функций искусственного интеллекта в свое программное обеспечение для редактирования видео. Был продемонстрирован монтаж в Premier Pro с помощью семейства генеративных моделей Firefly.

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В видео пользователь использует ИИ двумя способами: следует его рекомендациями и дает ему команды. В первом случае ИИ может проанализировать кадр и подсказать подходящий звуковой эффект, а во втором — выполнить цветокоррекцию, изменив время суток на «холодное утро» или «золотой час».

Также можно использовать частичную цветокоррекцию изображения на основе объектов. Пользователь в видео попросил ИИ сделать ярче лицо девушки, после чего ИИ распознал и выполнил команду.

Кроме того, ИИ может добавлять стикеры и реакции в видео на основе содержания ролика, синхронизировать речь спикера с видеорядом и генерировать изображение на основе текстового описания.

Некоторые функции Firefly уже доступны в бета-версиях приложений Creative Cloud.

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