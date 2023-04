Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в мае

Издательство Sony Interactive Entertainment опубликовало в блоге на официальном сайте PlayStation майскую подборку бесплатных игр для обладателей подписки PS Plus:

GRID Legends | PS4, PS5

Chivalry 2 | PS4, PS5

Descenders | PS4

Игры будут доступны подписчикам PS Plus Essential, Extra и Premium (Deluxe) со 2 мая по 6 июня. А пока что геймеры еще могут получить апрельские игры для PS4 и PS5: Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure и Tails of Iron.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az