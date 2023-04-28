В первом квартале операционная прибыль Samsung Electronics рухнула на 95%

Компания Samsung Electronics опубликовала результаты первого квартала 2023 финансового года, который закончился у нее 31 марта.

За отчетный период выручка компании составила около $47,5 млрд, снизившись в годовом выражении на 18%. Операционная прибыль упала на 95%, до $478,6 млн. – это показатель 14-летней давности. Чистая прибыль также очень сильно сократилась — на 86,1%. В основе этих итогов лежат результаты полупроводникового подразделения Samsung. В минувшем квартале бизнес полупроводниковой продукции принес операционный убыток на сумму около $3,4 млрд.

По словам компании, причиной такого сильного падения стал рухнувший спрос на чипы памяти. Как известно, руководством Samsung было принято решение о значительном сокращении объемов производства памяти.

Мобильное подразделение MX, напротив, показало неплохие результаты. Вместе с подразделением Networks они принесли операционную прибыль в размере $2,9 млрд.

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