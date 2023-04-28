spot_img
28 апреля, 2023
ДомойТелекомСтатьиВ первом квартале операционная прибыль Samsung Electronics рухнула на 95%

В первом квартале операционная прибыль Samsung Electronics рухнула на 95%

Samsung

Компания Samsung Electronics опубликовала результаты первого квартала 2023 финансового года, который закончился у нее 31 марта.

За отчетный период выручка компании составила около $47,5 млрд, снизившись в годовом выражении на 18%. Операционная прибыль упала на 95%, до $478,6 млн. – это показатель 14-летней давности. Чистая прибыль также очень сильно сократилась — на 86,1%. В основе этих итогов лежат результаты полупроводникового подразделения Samsung. В минувшем квартале бизнес полупроводниковой продукции принес операционный убыток на сумму около $3,4 млрд.

По словам компании, причиной такого сильного падения стал рухнувший спрос на чипы памяти. Как известно, руководством Samsung было принято решение о значительном сокращении объемов производства памяти.

Мобильное подразделение MX, напротив, показало неплохие результаты. Вместе с подразделением Networks они принесли операционную прибыль в размере $2,9 млрд.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в мае
Следующая статья
Низкий уровень цифровой грамотности и утечки данных ― главные проблемы кибербезопасности для бизнеса
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,129ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,107ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»