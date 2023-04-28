ASUS представил игровой ноутбук TUF Gaming 4 Ryzen Edition

Компания ASUS представила новый игровой ноутбук под названием TUF Gaming 4 Ryzen Edition. Устройство доступно в четырех модификациях. Все они построены на базе производительного 8-ядерного 16-поточного процессора AMD Ryzen 9 7940H с частотой до 5,2 GHz. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 16 Gb (два слота, возможность апгрейда до 64 Gb), емкость накопителя SSD NVMe PCIe 4.0 — 512 Gb или 1 Tb.

Разница между модификациями ASUS TUF Gaming 4 Ryzen Edition заключается в видеокартах и экранах. Модель с 15,6-дюймовым дисплеем (2.5K, 165 Hz) выпускается с видеокартой GeForce RTX 4050, RTX 4060 или RTX 4070 на выбор, а 17,3-дюймовый вариант (Full HD, 360 Hz) — только с GeForce RTX 4070. Набор интерфейсов во всех модификациях включает порты USB Gen 4 Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1 и Ethernet.

ASUS TUF Gaming 4 Ryzen Edition уже доступен в Китае. Цена ноутбука составила от $1050 до $1330. О выходе новинки на глобальном рынке пока что информации нет.

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