Ricoh Portable Monitor 150BW — беспроводной сенсорный дисплей для смартфонов

Японский производитель электроники Ricoh предложил новый способ расширить функциональность смартфонов. Компания представила беспроводной монитор размером с планшет, который позволяет дублировать изображение со смартфона.

Монитор под названием Ricoh Portable Monitor 150BW получил 15,6-дюймовый дисплей. Вес устройства составляет всего 715 гр. Технология Smart Streaming Engine (SSE) позволяет пользователю держать смартфон в кармане или сумке, взаимодействуя с ним через подключенный сенсорный дисплей. Технология SSE была разработана стартапом Team S, основанным бывшими сотрудниками Sharp. Разработчикам удалось добиться времени задержки менее 100 мс, что достаточно для большинства приложений.

Производство подобного монитора обходится значительно дешевле, чем производство полнофункциональных планшетов аналогичного размера, потому что для него не требуется дорогостоящее оборудование или дополнительные приложения. Кроме того, устройство не сохраняет данные после отключения, что снижает риск утечки конфиденциальной информации.

Развитие технологий, связанных с высокоскоростными 5G-сетями, в будущем могут позволить заменить привычные смартфоны — подобные беспроводные дисплеи смогут подключаться к «виртуальным смартфонам» в облаках. Соответствующий прототип Team S планирует разработать в этом году.

Ricoh Portable Monitor 150BW предлагается в Японии по цене от $610 до $690.

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