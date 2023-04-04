Лучшие конструкторы сайтов электронной коммерции

Лучшие разработчики сайтов электронной коммерции предоставляют интернет-магазины, предназначенные для продвижения и продажи товаров без географических ограничений. В то время как физические товары могут быть отправлены на почтовый адрес вашего клиента с помощью выбранного вами способа доставки, цифровые товары могут быть доставлены непосредственно по электронной почте или через онлайн-портал. Используя лучший конструктор сайтов электронной коммерции для малого бизнеса, вы можете создать свой собственный интернет-магазин за считанные минуты.

Но зачем мне сайт электронной коммерции, спросите вы? За 2019-2022 годы, по данным Statista, приток цифровых покупателей по всему миру составил около 1 млрд. Предполагается, что к концу 2023 года во всем мире будет 5,2 млрд. цифровых покупателей. Это большой рыночный потенциал, который можно использовать. Однако по всему миру работает от 12 до 24 млн. сайтов электронной коммерции, а это означает, что вы столкнетесь с жесткой конкуренцией. К счастью, не все сайты электронной коммерции конкурируют в одном и том же рыночном пространстве. В каждой отрасли есть свои ведущие игроки, управляемые экспертами в самой отрасли. Если вы творческий профессионал с отраслевым опытом — будь то дизайн одежды, цифровое искусство или что-то еще, создание интернет-магазина может помочь вам монетизировать свою работу для получения дополнительного дохода. В этой статье мы рассмотрим лучшие конструкторы сайтов для разработки и запуска собственного креативного интернет-магазина, независимо от вашего призвания или отрасли, в которой вы пробуете свои силы.

1. Wix

Лучший конструктор сайтов электронной коммерции.

Хранение: 20 Gb.

Пропускная способность: Неограниченная.

Цена: Wix Pro — 23 доллара в месяц, Wix VIP — 45 долларов в месяц.

Сайт: https://wix.com/

Плюсы:

универсальный конструктор сайтов;

управление налогами и подпиской;

поддержка 24/7;

без комиссии за транзакцию.

Минусы:

дорогие расширения;

не подходит для начинающих.

Wix — это гибкая и интуитивно понятная платформа для создания сайтов всех мастей. Она имеет универсальный редактор сайтов с возможностью вrag and drop, а также достаточное количество тем и макетов для любой отрасли. Хотя платформу можно использовать для создания всех видов сайтов, она также может похвастаться некоторыми очень интересными функциями в разделе электронной коммерции.

Предложение Wix для электронной коммерции включает в себя множество функций, в числе которых управление подпиской, восстановление брошенной корзины, полностью автоматический расчет налога с продаж и встроенная платформа для бронирования мероприятий. Нет никаких ограничений на количество продуктов, которые вы можете продать, или транзакций, которые вы можете обработать. Также отсутствуют комиссионные сборы за транзакцию, а специальные инструменты аналитики помогут вам контролировать свои маркетинговые кампании. Все бизнес-подписчики имеют доступ к круглосуточной поддержке по телефону и в чате.

У Wix есть четыре конкретных плана для сайтов электронной коммерции. Business Basic с 20 Gb дискового пространства достаточно для большинства пользователей и стоит 23 доллара в месяц. Business Unlimited и Business VIP предлагают 30 и 50 Gb дискового пространства и стоят 27 и 49 долларов в месяц соответственно. Существует также корпоративный план стоимостью более 500 долларов в месяц для крупных предприятий, в котором цены значительно варьируются в зависимости от ваших потребностей.

2. Shopify

Один из лучших конструкторов сайтов электронной коммерции.

Хранение: Неограниченное.

Пропускная способность: Неограниченная.

Цена: Basic Shopify — 29 долларов в месяц, Shopify — 79 долларов в месяц, Advanced Shopify — 299 долларов в месяц.

Сайт: https://www.shopify.com/

Плюсы:

отличные характеристики;

сторонние интеграции;

встроенный платежный шлюз.

Минусы:

дорогая платформа;

взимает комиссию за транзакцию.

Shopify — самый мощный на рынке конструктор сайтов для электронной коммерции, который в настоящее время работает с базой, насчитывающей более миллиона интернет-магазинов. Однако он лучше всего подходит для среднего и крупного онлайн-бизнеса, поскольку платформа известна своей дороговизной. Каждый план поставляется с web-хостингом отличного качества, включая неограниченное хранилище и пропускную способность для размещения вашего сайта в интернете.

С Shopify вы получаете круглосуточную поддержку клиентов, более 70 тем и шаблонов, а также премиальную сеть доставки контента (CDN). Несколько других примечательных функций включают восстановление брошенной корзины, управление тарифами на доставку и управление учетными записями клиентов. Кроме того, во встроенном магазине приложений можно выбрать сотни сторонних интеграций. Вы можете добавить неограниченное количество товаров в свой интернет-магазин.

Shopify бесплатно обрабатывает все транзакции электронной коммерции, совершенные с помощью встроенного платежного шлюза, в то время как сторонние платежные шлюзы облагаются комиссией в размере 2,9% + 30 центов за транзакцию. Доступны три плана: Basic Shopify за 29 долларов в месяц, Shopify за 79 долларов в месяц и Advanced Shopify за 299 долларов в месяц. Последние два включают в себя дополнительные функции, такие как подарочные карты, профессиональные отчеты, расширенное построение отчетов и службу доставки. Платежи рассчитываются ежегодно и могут быть внесены авансом на срок до трех лет.

3. Squarespace

Лучший конструктор сайтов для креативного бизнеса.

Хранение: Неограниченное.

Пропускная способность: Неограниченная.

Цена: Personal — 16 долларов в месяц, Business — 23 доллара в месяц, Commerce — 27 долларов в месяц.

Сайт: https://www.squarespace.com/

Плюсы:

отмеченные наградами шаблоны;

профессиональные варианты брендинга;

внедрение стороннего кода;

отличная система инвентаря.

Минусы:

относительно дорого;

нет магазина приложений.

Благодаря отмеченной наградами коллекции тем и шаблонов Squarespace пользуется популярностью у творческих профессионалов и компаний по всему миру. Дизайн тщательно отполирован и полностью адаптивен, с функциями, которыми может воспользоваться каждый сайт электронной коммерции. Если для вас важны внешний вид и функциональность, нет ничего лучше этой платформы.

Squarespace позволяет с легкостью продавать физические и цифровые продукты. Вы получаете отличные инструменты для ведения блога и SEO. Кроме того, существует значительная коллекция приложений и расширений на выбор. К сожалению, у Squarespace нет централизованного рынка приложений, но это компенсируется возможностью вводить собственный код для достижения требуемой функциональности. Squarespace действительно хорош в брендинге, позволяя настраивать каждый аспект вашего сайта, чтобы добиться профессионального вида. Не так много функций, специфичных для электронной коммерции, но система инвентаризации здесь является исключительной.

Squarespace Personal — это начальный план, который стоит 12 долларов в месяц. Однако в настоящее время он не поддерживает электронную коммерцию. Тем не менее, Squarespace Business за 16 долларов в месяц идеально подходит для большинства онлайн-бизнесов. Более крупные предприятия могут воспользоваться преимуществами Basic Commerce и Advanced Commerce, которые стоят 26 и 40 долларов в месяц соответственно и включают 0% комиссию за транзакцию. Вы также получаете множество расширенных вариантов доставки и скидок.

4. BigCommerce

Передовое решение для опытных предпринимателей.

Хранение: Неограниченное.

Пропускная способность: Неограниченная.

Цена: BigCommerce Standard — 29,95 доллара в месяц, BigCommerce Plus — 79,95 доллара в месяц, BigCommerce Pro — 299,95 доллара в месяц.

Сайт: https://www.bigcommerce.com/

Плюсы:

расширенные возможности;

управление клиентами;

drag and drop.

Минусы:

сложная кривая обучения;

дорогой.

BigCommerce — это продвинутый конструктор сайтов электронной коммерции для предпринимателя, разбирающегося в социальных сетях. Он позволяет вам увеличить продажи с помощью различных социальных сетей и платформ электронной коммерции, включая Facebook, Instagram, Google Shopping, Amazon и eBay.

Редактор сайта полностью поддерживает drag & drop, что позволяет создавать сложные макеты без каких-либо знаний в области кодирования. Существует множество расширенных функций и функций, которыми можно воспользоваться, включая оптовые цены и управление клиентами. Поскольку большинство этих функций встроено непосредственно в платформу, BigCommerce не использует и не нуждается в стороннем рынке приложений. Из-за продвинутого характера конструктора пользователи, создающие свой первый сайт электронной коммерции, могут не задумываться о том, как и что происходит. Здесь большое количество функций, и вы можете переплатить, если не расставите приоритеты над теми, которые вам действительно нужны.

Пакет BigCommerce Standard стоит 29,95 доллара в месяц. Он включает в себя 15-дневную бесплатную пробную версию и круглосуточную премиум-поддержку. Поскольку все планы имеют неограниченную пропускную способность и хранилище, схема ценообразования основана только на тех функциях, которые вам понадобятся. Если вам нужны такие функции, как восстановление заброшенной корзины, прайс-листы и фильтрация продуктов, вы можете заплатить больше за BigCommerce Plus (79,95 доллара в месяц) или BigCommerce Pro (299,95 доллара в месяц).

5. Weebly

Единственный бесплатный конструктор сайтов электронной коммерции.

Хранение: Неограниченное.

Пропускная способность: Неограниченная.

Цена: Weebly Starter — 5 долларов, Weebly Pro — 12 долларов в месяц, Weebly Business — 25 долларов в месяц.

Сайт: https://www.weebly.com

Плюсы:

щедрый бесплатный план;

бескодовый конструктор сайтов;

управление доставкой и запасами.

Минусы:

ограниченный редактор сайта;

отсутствуют некоторые функции.

Weebly — отличный конструктор сайтов с незначительной кривой обучения и щедрым бесплатным планом для создания сайтов электронной коммерции. На этой платформе вы можете создать, запустить и поддерживать сайт электронной коммерции с некоторыми ограничениями совершенно бесплатно. Возможно, это не самая надежная платформа, но ее функционала определенно достаточно для удовлетворения потребностей большинства предприятий малого и среднего бизнеса.

Weebly принадлежит Square. Соответственно, он безупречно интегрируется с системой точек продаж компании и позволяет вам управлять всеми вашими клиентами с единой панели инструментов. Редактор сайтов полностью поддерживает drag & drop и не требует знаний программирования. Тем не менее, HTML и CSS можно использовать для дальнейшей настройки внешнего вида вашего сайта, если вы того пожелаете. Weebly также предоставляет инструменты управления доставкой и запасами для сайтов электронной коммерции, а теги «нет в наличии» можно использовать для пометки продуктов, которые в настоящее время недоступны.

Weebly предлагает и бизнес-планы для сайтов электронной коммерции. Цена пакета Pro стартует с 12 долларов в месяц, Business — с 25 долларов в месяц и Business Plus — с 38 долларов в месяц. Все планы включают неограниченное хранилище и возможность подключения собственного домена. В Business и Business Plus также есть калькулятор доставки, система управления налогами и система инвентаризации.

6. Volusion

Один из первых конструкторов сайтов электронной коммерции.

Хранение: Неограниченное.

Пропускная способность: Неограниченная.

Цена: от 29 долларов в месяц.

Сайт: https://www.volusion.com/

Плюсы:

известное имя в электронной коммерции;

расширенные возможности и функциональность;

несколько интеграций платежных шлюзов.

Минусы:

сложный редактор;

дорого для малого бизнеса.

Ресурс Volusion, запущенный в 1999 году, является старейшим конструктором сайтов электронной коммерции. На данный момент он продал свои услуги на сумму более 28 млрд. долларов и разместил более 30000 интернет-магазинов. Эта платформа входит в группу разработчиков сайтов для электронной коммерции, которые предлагают расширенные функции в обмен на крутую кривую обучения.

Самостоятельно разобраться в системах Volusion непросто, но, к счастью, вам это и не нужно. Компания опубликовала обширные онлайн-учебники, которые помогут вам начать работу. Существует небольшой выбор бесплатных шаблонов, тогда как платные шаблоны довольно дорогие. Это означает, что вы должны ожидать значительных инвестиций, помимо ежемесячной подписки, за которую придется платить. Но взамен вы получите доступ к таким функциям, как восстановление брошенной корзины и перенос данных клиентов. Также на выбор предлагается множество платежных шлюзов, в том числе родная программа Volusion Merchant Program, Paypal и Stripe.

Цена планов Volusion стартует с 29 долларов в месяц за пакет Personal. Тем не менее он ограничивает вас не более чем 100 продуктами и 50 тысячами долларов продаж в год, что делает его хорошим выбором только для малого бизнеса. Далее следует план Professional, который стоит 79 долларов в месяц за 100 тысяч долларов продаж и 5000 продуктов. Кроме того, вы можете приобрести план Business за 299 долларов в месяц. Это большой скачок в цене, но вы получаете неограниченное количество продуктов и приоритетную поддержку. Существует также корпоративный план с индивидуальной ценой.

7. Hostinger Website Builder

Конструктор сайтов электронной коммерции для начинающих.

Хранение: Неограниченное.

Пропускная способность: Неограниченная.

Цена: от 1,89 доллара в месяц.

Сайт: https://www.hostinger.com/

Плюсы:

дешево;

простота в использовании;

искусственный интеллект.

Минусы:

отсутствуют расширенные функции.

Конструктор сайтов Hostinger, ранее известный как Zyro, представляет собой удобный для начинающих конструктор с простым интерфейсом и действительно небольшой стартовой ценой. Это идеально, если вы только начинаете работать в индустрии электронной коммерции и пока не готовы делать огромные инвестиции. Платформа даже использует искусственный интеллект, чтобы максимально упростить процесс создания сайта.

Hostinger предлагает обширную коллекцию тем и плагинов, разделенных на различные категории в зависимости от вашей отрасли. Вы также получаете отличную интеграцию с социальными сетями и платформами электронной коммерции для Facebook, Instagram и Amazon. Используя искусственный интеллект, Hostinger Website Builder предлагает вам множество мощных инструментов и надстроек, таких как генератор названий компаний, генератор логотипов, генератор слоганов и тепловая карта. Фактически, Hostinger предлагает платформу для создания контента на основе искусственного интеллекта, которая будет генерировать текстовый контент для вашего сайта. Это особенно полезно, если вы не писатель и у вас нет бюджета, чтобы нанять его.

План Hostinger Basic стоит всего 1,89 доллара в месяц. Он предлагает 1 Gb хранилища и 3 Gb трафика. Хотя этого недостаточно для большинства сайтов, планы более высокого уровня, такие как Unleashed, eCommerce и eCommerce Plus, имеют неограниченное пространство для хранения и неограниченную пропускную способность. Если вы пытаетесь запустить интернет-магазин, вам следует рассмотреть либо план eCommerce, либо eCommerce Plus, которые предлагают дополнительные функции управления доставкой и запасами.