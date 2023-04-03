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4 апреля, 2023
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В WhatsApp станет доступна возможность защитить чаты с помощью отпечатка пальца

WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится новая функция конфиденциальности, об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

В бета-версии WhatsApp под номером 2.23.8.2 обнаружена функция, которая позволит блокировать определенные чаты с помощью отпечатка пальца или пароля. Это поможет пользователям мессенджера защитить свои конфиденциальные разговоры от посторонних глаз.

После того, как определенные чаты будут заблокированы, они будут размещены отдельно от остальных, на соответствующем экране. Получить доступ к этим чатам можно будет только с помощью отпечатка пальца или пароля.

Новая функция также поможет сохранить конфиденциальность медиафайлов: фотографии и видео, отправленные в заблокированный чат, не будут автоматически сохраняться в галерее устройства.

Ожидается, что функция появится в ближайшем обновлении WhatsApp.

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